Soudan: FR annonce une tournée à l'étranger pour soutenir l'accord de paix

Khartoum — Le chef du Front révolutionnaire (FR), chef du mouvement de l'Armée de libération du Soudan, Dr Al-Hadi Idris, a annoncé que le Conseil de transition a annoncé des tournées qu'ils entreprendraient au cours des prochains jours après la formation du gouvernement.

Idris a déclaré que les tournées seront dans les pays représentant les partenaires internationaux et les pays garants de l'accord et les pays donateurs pour fournir le financement nécessaire à la mise en œuvre de l'Accord de paix.

Interviewé par SUNA, Idris a souligné que les défis les plus importants devant la mise en œuvre de l'accord sont le financement, indiquant que la mise en œuvre nécessite d'énormes sommes d'argent, en particulier au Darfour, compte tenu du déplacement et de l'asile, de la question des terres et des procès.

Il a ajouté qu'un certain nombre de commissions ont été créées, qui seront toutes financées par un fonds appelé Fonds d'appui à la paix et au développement, qui est censé soutenir un milliard et 300 millions de dollars par an pendant une période de dix ans, et que le gouvernement soudanais s'est engagé à verser 750 millions de dollars de ce montant.

Le chef du Front révolutionnaire a ajouté que la question de la justice transitionnelle et de l'indemnisation nécessitait également d'énormes fonds pour créer des tribunaux et parvenir à des réconciliations sociétales entre le peuple du Darfour et la même question dans les deux régions et dans l'est du Soudan.

Il a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne l'accord en fournissant le financement nécessaire pour mettre en œuvre ses dispositions.