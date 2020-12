Soudan: Le Conseil d'amitié populaire fait ses adieux à l'ambassadeur du Kenya

Khartoum — Mme Salwa Mohamed Mahjoub, Secrétaire générale par intérim du Conseil d'Amitie Populaire Internationale (CAPI) a salué l'excellent niveau des relations populaires entre le peuple soudanais et le peuple kenyan.

Cela est arrivé lors de son discours à la cérémonie d'honneur et d'adieu de l'ambassadeur de la République du Kenya résidant à Khartoum, Aaron Sugi, et a expliqué l'importance des activités et du travail menés par l'ambassadrice, qui renforcent le rôle de la diplomatie populaire et de l'amitié entre les deux peuples, et les activités les plus importantes sont le marathon sportif annuel et de nombreuses activités sociales et culturelles.

Salwa a démontré la profondeur des relations éternelles entre les deux peuples dans tous les domaines et a souligné l'importance de développer et de renforcer les relations entre les deux peuples au service des intérêts communs dans tous les domaines.

De son côté, l'ambassadeur du Kenya s'est dit satisfait de la période de travail qu'il a passée à Khartoum et de la grande coopération qu'il a trouvée des organes officiels et populaires, en particulier le Conseil, pour établir de nombreuses activités et programmes communs.

3