Maroc: Salé - Quatre individus interpellés pour vol avec violence, enlèvement et séquestration (DGSN)

Rabat — Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Salé sont parvenus, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller, à la fin de cette semaine, quatre individus âgés de 22 à 46 ans, soupçonnés de formation d'une bande criminelle impliquée dans une affaire de vol sous la menace de la violence accompagnée d'enlèvement et de séquestration.

Les services de la Sûreté nationale de Salé avaient reçu, le 1er décembre, un avis concernant l'exposition d'une victime à la violence accompagnée d'enlèvement et de séquestration par les suspects pendant qu'elle se trouvait dans une zone forestière dans l'enceinte de la ville de Sala Al Jadida, avant d'être libérée dans les environs de la même ville après le cambriolage de sa voiture particulière, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations approfondies menées par les éléments de la police judiciaire ont permis d'identifier les suspects et d'interpeller trois d'entre eux à bord de la voiture volée dans la région de Sidi Taibi, située entre les villes de Salé et Kénitra, précise le communiqué, ajoutant que le quatrième suspect a été interpellé à Tanger.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut la DGSN.