Ile Maurice: Cité Anoska - Marie-Blanche Collet brise les préjugés à coups de pioche

Non, malgré cette réputation, qui lui colle à la peau, de village pauvre où règne la promiscuité, la Cité Anoska n'engendre pas que des fainéants, des voleurs, des femmes de mauvaise vie ou encore des violeurs d'enfants. Il ne faut pas en faire une généralité en raison de quelques cas. C'est le message que veut transmettre Marie-Blanche Collet, 47 ans, au parler franc et aux yeux rieurs.

Cette Rodriguaise, originaire de Roche Bon Dieu, est installée à Maurice avec sa mère et sa fratrie de neuf enfants depuis qu'elle a 19 ans. Une migration grandement motivée par le décès de leur mari et père. «Ti difisil pou mo mama, ki ti pe fer l'elevage, pou debat tousel dan Rodrigues apre la mort papa.» Le petit ami de Marie-Blanche Collet, de deux ans son aîné, n'a pas voulu la laisser partir sans lui. Il lui a promis le mariage et l'a accompagnée à Maurice. Il a d'ailleurs tenu parole.

Marie Blanche dont le nom lakaz est Izonette a bien failli s'appeler Marie-Blanche Neige, n'étaitce un oubli de son père, lorsqu'il a été la déclarer à l'Etat civil. «Ou konn grand dimounn kouma zot blié. Linn blié sa bout Neige là», raconte-t-elle en riant.

Pa kontan res anplas

Ils ont jeté l'ancre à La Pipe où ils avaient des proches et y ont vécu deux ans en attendant de pouvoir prendre leur indépendance. Marie-Blanche Collet a d'abord pris de l'emploi dans une conserverie de poisson à Riche-Terre mais elle n'a tenu le coup pas plus d'un mois. Et ce n'est pas par paresse. «Sa zafer asize enn zourne là, pa pou mwa sa. Mo pa kontan res anplas, mo gaign sommeil. Dan Rodrigues mo ti pé bouz beaucoup. Mo ti pe nourri zanimaux.»

Comme à l'époque, La Pipe et ses alentours regorgent de plantations de thé, Marie-Blanche Collet se fait embaucher comme cueilleuse par de petits planteurs. Cette femme qu'aucune somme de travail n'effraie, est debout à 4 heures chaque matin et se prépare pour aller dans les plantations où elle s'active jusqu'à 11 heures pour obtenir hebdomadairement la somme de Rs 300. Et en temps de coupe de canne à sucre, elle se fait embaucher comme Relief worker et perçoit alors Rs 150 par jour. Oui, ils arrivaient à vivre avec ce qu'ils gagnaient, d'autant plus que son mari exerce comme maçon. «Nou ti pe kapav débrouillé ek manze bien parski nou pa ti grandiose.»

Depuis une quinzaine d'années, elle a pris de l'emploi comme laboureur auprès de Yusouf Abdoolla, qui cultive trois arpents de terre à La Marie. Ils y plantent des chou-choux, des carottes, des pommes de terre, des pommes d'amour, de l'ail et des oignons.

Debout à 4 heures

Du lundi au samedi, elle est sur pied dès 4 heures et se prépare pour être récupérée à 5 heures par le camion de son patron, qui l'emmène dans les champs. Là, elle pioche, ensemence et au moment des récoltes, elle arrache et remplis des filets qu'elle charge sur le camion du planteur. Yusouf Abdoolla, qui apprécie la qualité de son travail, est aussi aidé par son épouse et leur fils cadet.

Le travail est dur, admet Marie-Blanche Collet, mais elle en tire énormément de plaisir. «La terre pou moi se enn plaisir. Lapli soleil mo ladan. Enn filet li kapav pese 90 livres ek mo pou charge camion ek rempli li avec environ 40 à 50 filets ki mo bourgeois al vande apre dan bazar.» Elle travaille ainsi jusqu'à midi alors qu'en période de récolte, leurs horaires de travail sont rallongés jusqu'à 16 heures. «Du moment ki ou kontan travail ki ou pe fer, ki ou ena enn l'amour pou li, ou nepli senti la fatig. Li vinn enn plaisir.»

Elle apprécie particulièrement le moment de la récolte. «Mo kontan plante ek recolte mais ena plis plezir dans recolte seki ounn gaign des peines pou planter. Meme si li pa pou moi, mo kontan parski se nou kinn fer sa. Ler mo bourgeois gagné, mo kontan parski mo kone mo pe gaign mo part. Li donn moi mo carri. Mo pa bisin aste légumes.» Elle ajoute que de nombreuses habitantes de la cité Anoska travaillent également comme laboureurs. «Vinn dans Anoska vers 5 heures et sa kantite dimounn ki pé atann là, ou kapav pense zot pe al travay l'usine. Mais non, si ou atann, ou pou trouve 10 à 15 transports vinn pran dimounn ek al dans karo. Parmi ena enn soixantaine madames ek zenes ki pa finn resi lékol, zot aussi inn rant ladan.»

Elle est rétribuée à la semaine et gagne mieux sa vie qu'auparavant, dit-elle. «Avec sa travay la, monn kapav fer mo garçon Steve arrive». N'ayant pas étudié au-delà de la standard VI, Marie-Blanche Collet était très consciente de l'importance de l'éducation. C'est pour cela qu'elle a incité son fils à aller le plus loin possible dans les études. Celui-ci a non seulement réussi son examen de Form VI mais a même étudié à l'université de Technologie. Il travaille aujourd'hui pour un opticien et gagne bien sa vie. «Linn motive kouma moi pou montre en deor ki dimounn dan Anoska ena potentiel.»

Dimounn dir cité Anoska enn base chaud

C'est plus fort qu'elle. Marie-Blanche Collet a besoin de dire ce qu'elle a sur le coeur par rapport aux étiquettes dénigrantes que l'on colle à sa cité. «Dimounn dir cité Anoska enn base chaud avek bann catastrophes kinn deroulé. Mo pa donn dimounn tort mais faude pa condamne nou tou akoz enn-deux dimounn.» Les 77 familles qui ont été déplacées de La Pipe et relocalisées à la cité Anoska en raison des travaux de déblaiement en vue de la construction du Midlands Dam en 1999 et dont elle et les siens font partie, ont non seulement de la bonne volonté, insiste-t-elle, mais sont aussi remplis de compassion. «Zot sagrin ler enn dimounn pena plas ek zot ramas li. Malheureusement apre, sa fini mal. Ena bann bon qualité dan l'endroit. Zenes ena bon potentiel mais ler zot al rode travay, patron refuse pran zot ler zot dir ki zot sorti Anoska.»

Et pourtant, souligne-t-elle, plusieurs habitants de la cité Anoska ont réussi dans la vie. «Ena dimounn sorti isi ki pe fer dokter, pe travay la France ek soigne coronavirus. Ena policières. Ena travay dans centres d'appels. Ena bann monitrices primaire ek secondaire.» Lorsque son fils s'est mis en quête d'un travail, elle lui a intimé l'ordre de révéler à son futur employeur qu'il venait de la cité Anoska. «Monn dir li blié seki lezot inn fer. Lezot se pa toi. Linn dir la verité ek linn gaign enn bon travay. So patron bien kontan li. Travay Bondie ça.»

Ena la messe enn foi par moi dans village

Tous les mois, cette femme pieuse «ki kroir dan Bondie ek dan Jésus» arpente les rues de la cité et fait du porte-à-porte, jusqu'à 21 heures parfois, pour aller informer les habitants de foi catholique qu'il y aura messe dans les jours qui suivent. «Ena la messe enn foi par moi dans village. Ler mo fini travay, mo rentre ek apre mo resorti ek mo marse pu fer porte à porte pu pas messaz la messe. Mo ena extra énergie pu fer sa. Ek sak fois mo bien accueillie.» Ce n'est pas tout. Chaque samedi après-midi, elle réunit une cinquantaine d'enfants de la cité Anoska non seulement pour les familiariser aux enseignements bibliques mais aussi pour leur inculquer des valeurs et leur faire prendre conscience de la leur. Sans compter qu'après ça, elle prend l'autobus pour aller assister à la messe à l'église Ste Thérèse où elle fait partie de la chorale.

Marie-Blanche Collet le répète. «Ena enn bon partie dimounn dans Anoska ki ena gentillesse. Zot ena bon mentalité ek zot konn garde l'amitié. Nou encore partaz ti bol curry lor miray. Li blessant ek chagrinant ki dimounn nek garde à l'esprit enn de zafer ki move.» Elle évoque aussi le sens de l'entraide des habitants de la cité. Il y a quelques années, raconte-t-elle, une jeune femme y vivait dans des conditions déplorables. La télévision nationale lui avait d'ailleurs consacré un reportage qui est passé en boucle sur les ondes et la dame était pleine d'espoir d'obtenir de l'aide pour rebâtir sa maison. Or, l'aide en question n'est jamais venue. «Vraiment so lakaz ti dan pince. Ou kone kouma dimounn miser impe honte ler lezot kone seki zot pe viv ? Madam la inn komens perdi l'espoir. Enn groupe dan l'endroi ki appel l'Oiseau du Bonheur inn dir : assez atann. Zot finn organise enn concert avek grands artistes en octobre dernier et sak famille Anoska inn donn enn ti l'argent. Zot pe retape so lakaz. Zot ena encore matériaux pou arrive ziska beam. Mais si ti gaign enn ti kout de main, pas en termes kas non, sa zot pas lé mais en termes matériaux pou fini so lakaz avec aussi enn ti lilit, enn ti l'armoire, ti pou serieux. En attendant madam la pe res dan centre.»

Marie-Blanche Collet demande aux Mauriciens de changer leur regard sur la cité Anoska. «Ena so dimounn ki fane mais se pa tout dimounn ki res ici. Sa gate zimaz tout lézot. Enna bann zénes ki konn sante, mo pense Stephenson Jolicoeur, Arnaud Gilbert. Zot sant bien séga ek souven zot dans classement disque de l'année. Boukou zenes ena potentiel dans cité Anoska kot zordi ena 125 familles. Bann la ena l'appétit fer boukou zenfan, ça aussi zot ena potentiel lor là (rires). Mais zot trace pou zot zenfan. Sanz zot regard lor cité Anoska... »