Egypte: Lancemment d'un film sur la coopération avec l'Italie pour soutenir l'entreprenariat

Le ministère de la Coopération internationale a publié un film sur un des programmes de financement en matière de développement avec l'Italie pour soutenir l'entreprenariat, et ce dans le cadre des efforts déployés par le ministère dans le cadre de la stratégie qui consiste à faire la lumière sur les participations internationales et les projets de développement mis en place par l'Egypte avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux dans le développement.

Le film fait la lumière sur le projet de soutien à l'entreprenariat méditerranéen, qui a été mis en œuvre grâce aux financements de développement avec l'Italie et dont l'objectif était de renforcer les opportunités d'emploi et l'innovation et de réaliser la croissance globale.

Grâce au projet, plus de 500 concepteurs ont été formés dans le domaine de l'entreprenariat et 300 emplois ont été crées.