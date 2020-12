Egypte: Le gouvernement cherche à renforcer la participation du secteur privé à la transition vers l'économie verte

Le gouvernement cherche à renforcer la participation du secteur privé à la transition vers l'économie verte

Le gouvernement cherche à encourager le secteur privé à participer à la mise en place des plans de développement, notamment aux efforts concernant la transition vers l'économie verte, a affirmé la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, dans une allocution prononcée en son nom par Cherine Taha, ministre adjointe de la coopération internationale, lors de l'inauguration d'une nouvelle ligne de production destinée au recyclage des bouteilles en plastique.

Ce projet intervient dans le cadre de l'initiative "un monde sans déchets", lancée par la compagnie Coca Cola en 2018.

Mme El-Machat a loué ces initiatives considérées comme un exemple de la coopération qui soutient la transition vers l'économie verte et l'économie circulaire, et qui renforce la préservation de l'environnement et de la nature.

Et d'ajouter que le gouvernement œuvre pour encourager l'économie verte en assurant et en diversifiant le financement destiné aux projets d'infrastructure durable, et que le gouvernement a réussi à émettre des obligations vertes, ce qui fait de l'Egypte le premier pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui émet des obligations vertes souveraines sur les marchés mondiaux.

Source: Mena