Cameroun: Ndé Clobert Tchatat galvanise les troupes pour un vote à 100%

En tournée dans les quatre arrondissements, le président de la Commission départementale de supervision a exhorté les grands électeurs à plébisciter la liste du Rdpc dimanche prochain.

Plébisciter la liste du Rdpc pour un vote à 100% en faveur du parti dans le collège des délégués des départements. Tel est la promesse fait l'objectif assigné aux 126 conseillers municipaux des quatre communes (Bangangté, Bazou, Tonga et Bassamba) du département du Ndé ce dimanche 6 décembre lors du scrutin des élections régionales. Clobert Tchatat, président de la Commission départementale de supervision des élections dans le Ndé l'a martelé plusieurs fois lors des tournées effectuées le vendredi 04 et le samedi 05 décembre, veille du scrutin, dans les quatre arrondissements du département. Le but, a-t-il précisé, étant de permettre la mise en place de la vision du chef de l'Etat en matière d'un Cameroun un, indivisible et décentralisé.

Accompagné d'une forte délégation comprenant entre autres l'ancien ministre Jean Claude Mbwentchou, les six conseillers candidats du parti aux régionales, Clobert Tchatat a expliqué l'importance de la mise en place du conseil régional qui permettra désormais que les problèmes des populations trouvent des solutions à Bafoussam, dans la capitale régionale de l'Ouest, et non plus seulement à Yaoundé comme auparavant. Il s'est également réjoui de constater que les commissions communales ont mis en pratique les directives du Comité central, à savoir le porte à porte auprès des électeurs pour leur expliquer les enjeux de la campagne, et l'importance de l'adhésion des populations qui en seront les premiers bénéficiaires. A chaque étape, les six candidats du parti ont été présentés. « Ce sont des hommes et des femmes de valeur qui ont été choisis sur la base des critères édictés par le parti », précise Clobert Tchatat.

Pour Jules François Famawa, l'un des jeunes candidats aux dents longues de la liste Rdpc du Ndé, un jour nouveau s'est levé sur le Cameroun. « Cette décentralisation aujourd'hui va permettre à ce que ceux qui auront le destin de leur région, vont facilement pouvoir trouver des voies et moyens pour résoudre les problèmes des couches les plus vulnérables, y compris dans tous les domaines », argue le futur conseiller régional du département. Bastion imprenable du Rdpc lors des précédentes échéances électorales, le Ndé entend rester fidèle à cette tradition, d'où les engagements pris par les différents présidents des groupes communaux du parti de voter à 100% la liste du Rdpc. Un grand meeting à Bangangté samedi soir a clos cette tournée qui augure d'un vote total ce dimanche dans le Ndé.