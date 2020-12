Cameroun: Me Michel Penka "La régionalisation ne mettra pas en cause le système administratif et traditionnel"

Avocat au barreau du Cameroun, il est candidat tête de l'Ouest au conseil régional de l'Ouest. Il conduit la liste du Rdpc dans le département de la Menoua. Et définit en quelques lignes sa vision politique.

Qu'est ce qui a motivé votre candidature aux élections régionales 2020 ?

Je suis parti du fait que je suis un homme, je suis un mortel. Je n'aurais pas tout le temps de vivre. A un moment donné, il faut ou pas choisir entre apporter son concours au développement de son pays ou alors ne pas le faire. Et moi, j'ai donc choisi d'apporter ma modeste contribution à la lutte pour le développement local en particulier, et, général, pour notre cher et beau pays.

Quand on parle de développement local, on parle de décentralisation, avec les communes, on a impression qu'il y a une tutelle écrasante qui empêche l'expression totale des élus locaux. Croyez-vous qu'avec le conseil régional, ça pourrait être autrement?

D'abord, je ne crois qu'il y a un poids ou une lourdeur sur les élus locaux. Avec la régionalisation, le débat est plus clair. Les choses seront beaucoup plus aisées et simples pour les élus locaux des communes. Les choses seront d'autant plus claires. Avec la décentralisation effective, ils ne sont plus supposés relever de cette tutelle purement administrative, sinon de celle du conseil régional dont ils sont d'ailleurs les électeurs.

Donc, si nous comprenons bien l'article 55 de la constitution qui régit la décentralisation sera respectée et exprimée dans toute sa force et sa vigueur juridique ?

La loi est faite pour être appliquée, il revient aux hommes de la mettre en application et désormais au conseil régional de s'approprier de ce qui lui est dévolu pour contribuer de ce fait avec le concours de différentes communes au développement local proprement dit.

Quand on parle de la région de l'ouest, on se rappelle la belle époque avec de l'Union centrale des coopératives agricoles de l'Ouest (Uccao) et ses coopérations satellitaires: la Caplame, la Caplami, la Caplanoun, la Caplande... En tant que futur conseiller régional pensez-vous que cela puisse être un levier qui pourra permettre à la région de s'arrimer aux nouvelles exigences du développement ?

Le développement est le dynamisme de ceux qui sont censés veiller à son application. Je ne crois pas que le problème de l'Uccao est nécessairement dû au précédent système administratif. Avec la régionalisation, les choses seront peut-être autrement. En fait, l'Uccao ce n'est pas une émanation de l'État, même si elle devrait recevoir une attention particulière de l'État si ce n'est pas celle d'un ministère ou d'une institution étatique. Elle ne doit pas être nécessairement être gérée, organisée ou subventionnée par que l'État. L'initiative locale donc revient aux élus locaux et plus particulièrement ceux du conseil régional de veiller à donner plus d'envergure à des structures comme celles-là. Beaucoup plus aujourd'hui, que par le passé, on se doit d'amener tout un chacun à participer au développement. Or, cela ne peut se faire que pour le mieux à travers les coopératives, les groupements d'intérêts économiques, toute autre organisation dans lesquelles les gens peuvent s'exprimer et les énergies peuvent se libérer.

Lorsque nous parcourons les listes dans les huit départements de la région de l'Ouest à l'instar de celui de la Menoua, il n y a pas le nom des minorités que sont les Bororos ou Tikars. Vous êtes juriste, vous êtes un homme humaniste... vous en tant que futur conseiller régional, croyez-vous qu'il peut avoir une réelle démocratie locale sans tenir compte de la protection des minorités ?

Je vais dire d'abord pour commencer que le parti Rdpc dont je suis candidat a mis un accent particulier sur la question de l'équilibre sociologique et la protection des minorités. C'est pourquoi vous retrouverez sur la liste des candidats de la Menoua , des délégués départementaux de la minorité sur le 11 en lice. Vous trouverez manifestement huit dames. C'est déjà le genre. Et puis vous réaliserez aussi que chaque candidat représente un village particulier dans une commune particulière donc là aussi l'équilibre a été respecté. Et je vais maintenant aller plus loin et dire qu'en état de cause, les places étant limitées car onze candidatures déjà limitent l'opportunité d'y mettre tout le monde. De deux, je vais relever aussi que la candidature est une initiative personnelle, l'on ne peut pas contraindre un citoyen de telle ou telle tribu de se présenter candidat dans un parti. Ça veut donc dire que dans une localité, vous verrez certains qui relèveraient d'une minorité donnée ne se serait présenté comme candidat, il faudra commencer par-là, nécessairement, s'il y a eu des candidats bororo qui auraient été exclus.

Une idée sur les grandes lignes de votre campagne, vous êtes en liste, comment allez-vous articuler votre discours de campagne électorale?

Articuler notre discours de campagne électorale est manifestement en droite ligne des idéaux du Rdpc. La mise en application effective de la décentralisation dans notre pays. C'est une chance qui est désormais attribuée aux régions de se retrouver avec une bonne partie du pouvoir dans le domaine de l'éducation, celui de la santé, celui des infrastructures jusqu'à celui du tourisme, de la culture. Le domaine agricole et l'hygiène, mieux encore, l'eau et l'énergie comme nous le savons, sont les problèmes récurrents dans notre région et dont particulièrement dans mon département, alors notre campagne s'articule autour de cela, l'eau c'est la vie, chaque enfant de la Menoua dois pouvoir boire de l'eau potable, l'énergie, c'est le développement et chaque enfant de la Menoua, Dieu seul sait, notre défi est consistant. Dschang est une ville universitaire. Des milliers d'étudiants y résident. Donc, à part l'eau, il y a la lumière pour mener à bien les études

Si vous permettez d'engager une autre question, celle liée à la recomposition des pouvoirs locaux... . les conseillers municipaux, il y a généralement la société civile, les chefferies traditionnelles, les associations de village, comment allez-vous combiner vos énergies avec celles-là pour imposer une réelle décentralisation au Cameroun ?

Je vais d'abord dire que la venue de la régionalisation n'est pas pour mettre en cause tout le système administratif et traditionnel ou l'organisation de la société civile qui a toujours été jusqu'à lors. Bien au contraire, cette structure a désormais pour devoir de veiller et de dynamiser toutes les autres qui réside dans sa localité au mieux sa région afin de leur permettre de mieux s'exprimer s'il faut être concret dans le cas de la d'évolution du pouvoir socioéconomique qui incombe désormais aux régions. Il revient donc aux régions de booster ces associations, ces structures traditionnelles, communales afin que chacun sorte au fond de lui-même cette énergie qui l'habite et le mette au service de sa localité et de sa région.

Dans quelques temps, il y aura la coupe d'Afrique des nations et il y a un ensemble de chantiers qui ont été entrepris dans la région de l'ouest, je veux avoir le regard et l'analyse du futur conseiller régional que vous êtes ?

Le regard ou l'analyse du futur conseiller régional est tout simplement que notre région aura bénéficié à travers l'organisation de cet événement d'un stade olympique aux dimensions internationales. Notre souhait évidement est que lorsque cette coupe se jouera, le conseil régional sera désormais en fonction, notre souhait évidement d'une fête par la République pour la région, que la région de l'ouest participe non seulement à son développement et sa réussite, et que l'Ouest en tire des dividendes.

Avec vous dans le conseil régional, l'écotourisme peut sortir des discours, des séminaires et autres salons pour être effectif sur le terrain ?

Disons que je suis Avocat de métier comme vous le savez, dans le domaine de l'investissement, je suis actionnaire d'une société qui investit dans le domaine du tourisme en général et hôtelier en particulier, je suis un fan de l'environnement, du tourisme, c'est par amour que je m'investis dans ce domaine. Je suis désolé, lorsque je fais un tour dans des centres ou sites touristiques de l'ouest plus particulièrement de la Menoua, pour prendre un cas typique celui du centre climatique de Dschang, manifestement de grande réputation, n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même, vous pouvez donc comprendre que, à partir du moment où les pouvoirs dévolues jouent un rôle parmi lesquels ceux liés à l'environnent, au tourisme et à la culture, je vais m'impliquer à fonds.