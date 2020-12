Congo-Kinshasa: Violences à l'Est - Des Députés Français endossent la lutte de Docteur Mukwege

C'est ce qui ressort de la correspondance qu'ils ont adressé au Président de la République Française, M. Emmanuel Macron, dans laquelle ils lui demandent de jeter un coup d'œil favorable sur la lutte menée par le Prix Nobel de la Paix 2018, contre les violences qui se commettent dans l'Est de la République Démocratique du Congo, où, lui-même, est à pied d'œuvre pour réparer les femmes qui sont victimes des viols et des violences extrêmes de la part des groupes armés qui écument les jungles de l'Est de la RDC.

Après lui avoir retracé le contexte particulier et les contours de ces violences qui sont repris dans le "Rapport Mapping" de l'ONU, qui reprend les cas des violations graves de droits humains et de crimes contre l'humanité depuis les années 2002, les Parlementaires Français énumèrent un certain nombre de recommandations qu'ils confient au Président de la République Française de bien vouloir mettre en œuvre et terminent leur lettre en demandant au Président Français, malgré les pesanteurs de la diplomatie : «... nous ne cesserons de dénoncer le terrible génocide commis au Rwanda à l'été 1994 contre les Tutsi ; nous savons aussi les liens actuels de la France avec le Président Kagame, le rôle qu'il joue dans la région ; toutefois, aucune diplomatie réaliste ne saurait permettre que le silence et finalement l'oubli ne s'abattent sur des centaines des centaines des milliers des victimes et sur les crimes qui continuent aujourd'hui à être perpétrer». Voici, in extenso, la lettre des Parlementaires Français au Président Macron.