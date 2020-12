Cote d'Ivoire: Secteur de l'immobilier - Des acteurs du Guichet unique en formation

Une vingtaine de professionnels du secteur de l'immobilier et particulièrement ceux du Guichet unique du Foncier et de l'Habitat (Gufh) viennent de s'engager dans un important programme de formation pour renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles. Cette session a officiellement démarré le 2 décembre dernier, au 4e étage de la Tour D, au sein du ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme.

A cette occasion, Jean-Luc Lobé, coach formateur, par ailleurs juriste conseil en droit immobilier, a fait savoir que la formation va permettre aux acteurs d'asseoir leurs connaissances en matière immobilière. Il s'agit selon lui, de leur offrir des instruments pour savoir déterminer la nature d'un bien immobilier, les techniques d'acquisition et de vérification, la gestion des contentieux, la gestion des actes d'administration notamment les baux d'habitation, les copropriétés, etc. « Il sera aussi question d'amener les uns et les autres à savoir rédiger des contrats et prendre-à-bras le corps toutes les difficultés liées au secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.

L'expert juriste, conseil en droit immobilier, a précisé que la mise en place de ce programme de renforcement des capacités vient répondre aux nombreuses difficultés auxquelles les populations sont confrontées en matière immobilière. « Nous avons tous besoin d'un cadre loti pour l'habitation et l'exercice de nos fonctions. Mais, les personnes ignorent bien souvent les textes qui régissent tout ce qui a trait à la terre. Aujourd'hui, de nombreuses personnes veulent accéder à la terre et à la propriété mais beaucoup se font malheureusement arnaquer », a soutenu l'expert juriste, conseil en droit immobilier. Qui ajoute que « les acteurs du domaine et ceux habilités à traiter les dossiers et délivrer les titres de propriétés doivent être également formés ». C'est la raison pour laquelle le cabinet Ethsun en partenariat avec l'université de Montréal à Québec et le ministère en charge de la Construction, du logement et de l'urbanisme ont mis en place un programme de formation pour outiller davantage les professionnels du pays.

Quant à Déborah Adingra, responsable formation à Ethsun-Institute, elle est revenue sur l'importance de cette formation dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Car dira-t-elle, « Le domaine immobilier occupe la troisième place dans la constitution du Produit intérieur brut (Pib) de la Côte d'Ivoire. Et nous avons remarqué qu'il y a un boom dans ce secteur depuis quelques années mais les acteurs ne sont pas suffisamment formés. C'est la raison pour laquelle nous avons monté ce programme de formation pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du milieu ».

Ce programme, faut-il le souligner, comprend plusieurs modules de formation telles que les fondamentaux du droit immobilier ; la gestion locative ; la gestion des chantiers et le suivi des travaux ; le management des ressources humaines dans l'industrie immobilière ; la fiscalité immobilière. Elle se déroulera sur douze semaines. Après quoi, les acteurs qui auront suivi les cours avec succès sortiront avec un Certificat d'aptitude aux professions immobilières délivré par l'université de Montréal à Québec au Canada.