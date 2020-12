Burkina Faso: Centre d'accueil et de réinsertion des migrants - Bassinko, le futur point de chute

D'ici avril 2021 se dressera à Bassinko à la sortie nord de Ouagadougou un centre d'accueil et de réinsertion de migrants. L'infrastructure, d'un coût de 1 041 780 000 francs CFA, sera bâtie sur une superficie de 8076 m2. Cette œuvre verra le jour grâce à l'appui financier et technique de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). La pose de la première pierre du joyau a eu lieu le 4 décembre 2020. Achevé, ce centre d'accueil permettra de porter une assistance parfois vitale aux migrants vulnérables en transit au Burkina Faso, et d'accueillir les Burkinabè de retour dans leur pays en leur proposant des solutions de réinsertion sociale.

Ce n'est pas à tous les coups que l'aventure à l'étranger marche. Parfois, les choses tournent mal et il faut bien se relever de cette mésaventure. C'est pourquoi les autorités burkinabè avec le soutien de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) ont pensé à la construction d'un centre d'accueil et de réinsertion pour migrants. Ce projet est une contribution à la résolution de la problématique de la non-protection des droits de tous les migrants au Burkina Faso. Il servira de point d'accueil des migrants de retour ou en transit, en vue de leur apporter l'assistance et de développer des actions de réinsertion sociale. D'un coût estimatif de 1 041 780 000 F CFA, le joyau aura une capacité d'accueil de 80 personnes. La première phase de la construction concernera des salles d'hébergement d'une capacité initiale de 80 lits, une cuisine, une salle d'écoute, une infirmerie, un magasin ainsi qu'un local pour le service de gardiennage.

Le deuxième volet du projet consistera à construire et à équiper des ateliers de formation de courte ou moyenne durée pour la réinsertion professionnelle des migrants de retour. Pour le ministre d'Etat, Siméon Sawadogo, représentant le Premier ministre, la pose de la première pierre du centre d'accueil et d'insertion des migrants est très importante pour le gouvernement. Parce qu'il y a une stratégie nationale de migration qui a été arrêtée et qui est en train d'être mise en œuvre à travers le ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, avec l'accompagnement de l'ensemble des départements ministériels concernés et l'appui technique de l'OIM. Cette stratégie s'est fixée comme ambition qu'à l'horizon 2025, le Burkina Faso assure la protection et la garantie effective des droits des migrants pour une contribution optimale au développement, à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale, à la promotion de l'intégration régionale et sous-régionale et de la coopération internationale.

Selon les données de l'OIM, depuis septembre 2017, plus de 850 migrants vulnérables étrangers en transit et 2800 Burkinabè de retour ont eu besoin de services d'hébergement, que ce soit à un moment de leur traversée du pays, ou lors de leur retour au Burkina Faso. Ces milliers de personnes, à écouter la représentante chef de mission de l'OIM au Burkina Faso, Aissatou Guissé Kaspar, ont pu recevoir l'assistance immédiate nécessaire à travers l'initiative conjointe Union européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants. Lancé en 2017 grâce à un financement du fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, cette initiative est le premier projet du genre à l'échelle mondiale visant à sauver des vies, à protéger et à assister les migrants le long des principales routes migratoires en Afrique. « Cette initiative, présente dans 26 pays du continent, fournit aux migrants vulnérables l'assistance dont il ont besoin dans des conditions dignes et respectueuses des normes internationales en matière de droits de l'homme et de principe de non-refoulement. Travaillant en étroite coopération avec les acteurs étatiques et non étatiques, elles assiste également les migrants de retour à la réintégration dans leur pays d'origine », a affirmé Aissatou Guissé Kaspar.