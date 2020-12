Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - Marius Psalmiste arrive avec "Surnaturel"

"Surnaturel" ! C'est la première offre musicale du Chantre Marius Psalmiste. Avec cet album, sorti récemment, le chantre invite la famille chrétienne à un temps d'adoration intense, pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Il veut toucher le cœur de Dieu, afin que le surnaturel s'opère pour la Côte d'Ivoire qui connaît depuis des années et particulièrement en cette fin d'année, des troubles aux conséquences atroces et déplorables.

L'album "Surnaturel" est le fruit sonore de sa rencontre avec la structure de production "Millésime". Chanté en français et lingala, cet opus n'est autre qu'un condensé de louanges et d'adorations à la gloire de Jésus. Il comporte 7 titres et un remix. Son genre musical : le Gospel.

Pour marquer d'une pierre blanche cette première sortie, le chantre sera en concert-dédicace dénommé « Aux pieds du Maître », le 12 décembre à l'hôtel la Rose Blanche, Angré 8e tranche, route du Mahou. Il sera accompagné par les chantres Alex Levil Ya, Sylvia Bénédiction et Angel Bahoua.

Kodia Aka Marius, à l'état civil, l'auteur-compositeur est un passionné de musique qui a fait ses armes en 2010 au sein de sa fraternité de prière. C'est là qu'il se rendra compte qu'il est véritablement appelé par le Seigneur pour le servir en tant que Chantre.

Les textes de Marius Psalmiste s'inspirent des influences musicales nationales et internationales de chantres comme Guy Christ Israël, Michael Smith, Pasteur Athom's Mbuma. Sa musique est profondément marquée par l'histoire de sa rencontre avec le Seigneur, celle de son appel et celle de son cheminement quotidien. Sa mission prophétique se résume en la proclamation de la bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde et décrit aussi la grandeur et la puissance de Dieu. Une philosophie qu'il développe à travers ses titres dont la chanson éponyme "Aux pieds du Maître".