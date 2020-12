Afrique: Jonathan Bamba - Convoité par la Côte d'Ivoire, il ne jure que par les Bleus

Convoité par la Fédération ivoirienne de football pour évoluer avec les Eléphants, Jonathan Bamba, lui, ne rêve que de l'équipe de France. En forme depuis le début de la saison, il espère être appelé par Didier Deschamps.

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives, Bamba est l'un des hommes en forme de Lille cette saison. Et il en a conscience. Au micro de Téléfoot ce dimanche, le joueur français d'origine ivoirienne a affiché ses ambitions. Et l'une d'elles est d'être appelé en équipe de France.

«Les Bleus dans un coin de ma tête ? Si je vous dit 'non', ce serait mentir. Je me bats chaque week-end pour y être. C'est un objectif. Je veux jouer les plus grandes compétitions et l'Euro en est une. Si Didier Deschamps m'appelle, je dirai 'oui'. Ça ne se refuse pas », a-t-il indiqué. Tout ceci, alors qu'il avait entrouvert la porte à la sélection ivoirienne il y a deux ans.

A court terme et peut-être à moyen terme, les Eléphants ne verront pas Jonathan Bamba porter leur maillot.