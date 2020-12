Sénégal: Nouvelle œuvre artistique d'Alibeta - «Ñun», pour revisiter les cercles de liens à travers la culture

Saliou Sarr, de son vrai nom, l'artiste sénégalais Alibeta a dévoilé, avant-hier samedi, le contenu de sa nouvelle production artistique (Ñun) composée de trois gestes : un album musical, un manifeste (Ñuni Neen) et un espace (Kenu Lab'Oratoire). Le but étant, selon lui, de « revisiter les cercles de liens » à travers la culture.

Lors de la présentation de son chef-d'œuvre, samedi, à Ouakam, le compositeur interprète sénégalais a indiqué que son nouvel album, riche de 14 titres, est une « contribution » permettant à la culture de résister face aux défis actuels. Car, selon lui, dans un monde d'individualisme extrême, il est important de tisser les liens en se fondant sur les notions d'« imaginaires» et de « faire ensemble ». « Mais avant de parler des autres, il faut d'abord parler de nous-même. Nous sommes à un moment du monde où il est important que le regard se retourne sur nous-même », a fait savoir Alibeta.

L'auteur du film documentaire "Life Saaraba Cllegal" ajoute qu'« aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Les autres ont leur responsabilité, mais quelle est la nôtre ? Chacun, dans cet album-là, a revisité les cercles de liens, ce qui fait de nous une communauté, ce qui de nous un Être, parce que quand on me voit, on a l'impression que je suis seul mais je ne le suis pas. Il y a le sang de mes ancêtres, il y a les paroles de mes professeurs, il y a dans mon cœur tous les Êtres que j'aime ».

A l'en croire, cet album, composé avec un style musical aux influences panafricaines, symbolise le cercle du nous (Ñun) qu'il faut revisiter un à un : « le cercle primordial soi-même, le cercle familial, de la communauté, d'appartenance à la Nation, au continent, de l'intégration africaine ».

A noter que dans cet opus, déjà sorti en digital, il y a toutes les sonorités de l'Afrique ouvertes au monde mais très ancrées dans la culture sérère. « C'est un choix assumé. On a appris le Français en écoutant MC Solaar, on a appris l'Anglais en écoutant Bob Marley, on veut que les gens apprennent nos langues locales en nous écoutant », explique l'artiste. Qui dit : « nous apprenons, chaque jour, à cohabiter avec nous-même, mais aussi avec l'autre, l'autre culture, l'autre regard, mais finalement le monde ».

Exposition « Ñun Waa Kam »

Autour d'une table ronde tenue, le même jour, le manifeste a été présenté au public. « Ñuni neen » est une proposition intellectuelle coécrite par différents acteurs sociaux et culturels à l'image de Ibaaku, Fatou Kandé Senghor, Sandrine Lemare ou encore Mamadou Dia. Elle traite de la culture comme une arme de construction massive autour de sujets d'actualité comme la migration, la gouvernance, l'éducation, a-t-il indiqué.

Le « Lab'Oratoire Kenu » est le troisième temps du projet artistique d'Alibeta. « Il s'agit de permettre à la communauté d'avoir accès à la culture comme pilier de vivre ensemble, mettre en exergue les potentialités du terroir autour de différents axes d'intervention ». Il accueille, d'ailleurs, une exposition collective et pluridisciplinaire des imaginaires qui structurent le quotidien de ceux de "Kaam". Ainsi, d'après Sandrine Lemare, « à travers son ancrage à Ouakam, l'exposition tisse une cartographie sensible du quartier autour des imaginaires passés, présents et futurs qui en font la richesse et elle aborde les questions de l'art et la culture au service de la communauté́, comme arme de construction massive dans la résolution des problèmes, pour forger un faire-ensemble harmonieux ».