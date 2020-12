Cote d'Ivoire: Produits pétroliers/Ibrahima Doumbia (DG de la Gestoci) - "Nos hommes sont aguerris pour réagir en cas de sinistre"

Si un incendie venait à se déclarer, par hasard, à la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire (Gestoci), celui-ci sera très vite maîtrisé et les dégâts limités. C'est l'assurance que donnent les plus hauts responsables de la société d'État, qui arguent que leurs équipes d'intervention ont été bien préparées et ont acquis une solide expérience en la matière au fil des exercices incendiaires qu'organise régulièrement l'entreprise. D'ailleurs, c'est au terme d'un tel exercice, le 2 décembre sur la plateforme de la société, que ces informations ont été données.

« Toutes nos installations ont été mises aux normes et nos collaborations avec les forces régaliennes (gendarmerie, police, Gspm, etc.) sont au beaux fixe. Aussi, nos hommes sont-ils aguerris et ont toute la technologie et toute la maîtrise nécessaires pour pouvoir réagir en cas de sinistre réel », a déclaré le directeur général de la Gestoci, Ibrahima Doumbia. Et de préciser : « Nous sommes sur un dépôt sensible, ce qui fait que très souvent, nous avons des départs de feu que nous maîtrisons très vite et personne ne le sait, parce que nos équipes sont promptes à réagir ».

La Gestoci a dû faire face à des situations réelles d'incendie ; on se souvient notamment de l'incendie de 1999 et celui de mars 2018 sur le parking longue durée. « Tout cela a contribué à renforcer l'expertise de nos hommes. Il faut aussi préciser que notre ministre Abdourahmane Cissé nous apporte un grand appui depuis qu'il est arrivé à la tête du département. Grâce à ses appuis constants et son expertise, la Gestoci a réalisé d'énormes investissements non seulement pour sauvegarder l'activité de stockage mais également pour faire face aux défis sécuritaires, environnementaux et humains », a précisé Ibrahima Doumbia.

Chaque année, la Gestoci organise plusieurs exercices de simulation d'incendie en vue de préparer les équipes d'intervention à réagir vite et bien en cas de sinistre et renforcer ainsi la sécurité des installations. Il s'agit de créer une bonne synergie des moyens tant internes qu'externes. « Nous sommes très satisfaits du travail qui a été fait aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué l'important apport, extérieur notamment de la part du Gspm, de la gendarmerie, de la police, du Ciapol, du Samu, la Sir et le groupe de sécurité portuaire que nous voulons saluer. Il y a une très bonne synergie entre les différentes équipes et cela est rassurant », s'est félicité le directeur général de la Gestoci.