Congo-Kinshasa: Covid-19 - Caritas Congo et Africa CDC au secours de 5 zones de santé à Kinshasa et à l'Equateur

Dans le cadre de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui est en train de se profiler à l'horizon et dont on ressent déjà les grondements, Caritas Congo ASBL a obtenu d'AFRICA CDC un financement pour des activités de protection et de sensibilisation contre la Covid-19. Le programme a été lancé le vendredi 4 décembre 2020 pour les zones de santé de Kinshasa.

C'est le docteur Alex Kalume qui a lancé ces activités dans la salle de conférence de l'Institut de Technique Médicale de Kintambo. Il s'agissait pour lui de lancer le projet de mobilisation et de protection contre la pandémie que pilotera Caritas Congo ASBL et du programme de la formation des Relais Communautaires (RECO) de la zone de santé de Kintambo.

Ce projet a une durée totale de 3 mois pour les zones de santé de Kinshasa et de 5 mois pour les zones de santé de la province de l'Equateur.

Dans le cadre de ce projet, les zones de santé de Kinshasa seront dotées de matériel de sensibilisation, c'est-à-dire, 100 mégaphones à pile, des thermo-flash performants, des masques, des solutions hydro alcooliques, des dépliants et des affiches. Ces matériels seront remis aux chefs de zones de santé de Kinshasa et ceux-ci pourront les utiliser sur terrain en temps réel. Une prime conséquente sera remise au Personnel de santé qui sera utilisé dans le cadre de ce projet dont la durée est de trois mois. Le Secrétaire général de Caritas Congo, M. Boniface Nakwagelewi ata Deagbo a procédé symboliquement à la remise de quelques-uns de ces matériels au Chef de Division Provincial avant que celui-ci ne les remette à son tour au chef de zone de santé de Kintambo.

Le Chef de Division Provinciale a remercié Caritas Congo et AFRICA CDC pour leur partenariat bénéfique pour la population de Kinshasa. «Pour information, rien que la journée de jeudi 03 décembre 2020, nous étions autour des 149 cas confirmés de covid-19. Cela veut dire que Kinshasa demeure l'épicentre de cette pandémie qui touche 22 des 26 provinces», a-t-il affirmé.

AFRICA CDC est une institution technique spécialisée de l'Union Africaine créée afin de soutenir les initiatives de santé publique des Etats membres et renforcer les capacités des Institutions de santé Publique pour détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladies.