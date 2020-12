Maroc: JO de Tokyo - Le CNOM se réunit par visioconférence avec les directeurs techniques et les sportifs boursiers

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a tenu, vendredi, une visioconférence avec les directeurs techniques nationaux des fédérations et les sportifs marocains bénéficiant d'une bourse pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 09 août 2021.

L'objectif principal de cette visioconférence est de présenter les conditions d'accès et les modalités d'attribution des différentes bourses olympiques octroyées par le CNOM, grâce au soutien de la Solidarité olympique (CIO), de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) et de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), indique un communiqué du CNOM.

Ces programmes de bourses olympiques offrent la possibilité d'obtenir un soutien financier auprès du CIO, de l'ACNO et de l'ACNOA, pour un nombre limité de sportifs d'élite, qui s'entraînent et se préparent pour la qualification et la participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Selon la même source, le CNOM continue de verser des bourses à 21 sportifs marocains qualifiés aux JO de Tokyo, en concertation avec les fédérations concernées et conformément à la procédure et aux critères fixés par la Solidarité olympique et l'ACNOA.

Cette rencontre a également permis au CNOM de rappeler ses missions statutaires, ses engagements, ainsi que son soutien aux fédérations, pour continuer de les accompagner et de s'adapter aux besoins de leurs sportifs, en vue d'assurer les meilleures conditions de préparation possibles, en ces temps difficiles marqués par la pandémie de Covid-19, poursuit le communiqué, soulignant que les équipes du CNOM ont apporté des réponses concrètes aux questions posées par les directeurs techniques nationaux et les sportifs présents, qui ont profité de cette occasion pour exprimer leur volonté de représenter honorablement le Royaume lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo.

A noter que 21 sportifs d'élite ont bénéficié de la bourse olympique afin de se préparer aux JO de Tokyo. Il s'agit de Soufiane El Bakkali et Rababe Arrafi (athlétisme), Sarah Fraincart (aviron), Khadija Mardi, Rababe Cheddar, Oumaima Belhabib, Abdelhaq Nadir, Mohammed Assaghir et Younes Baâla (boxe), Marthis Soudi (Canoë kayak), Houssam El Kord (escrime), Maha Haddioui (golf), Asma Niang et Imad Bassou (judo), Zied Aït Ouagram (lutte), Driss Lahraichi (natation), Ramzi Boukhiam (surf), Oumayma El Bouchti, Nada Laaraj et Achraf Mahboub (taekwondo) et Badr Siwane (triathlon).