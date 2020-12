Maroc: Attijariwafa bank remporte le prix de la "Meilleure banque au Maroc en 2020 "

Attijariwafa bank vient de remporter, pour la 9ème fois, le prix de la "Meilleure banque marocaine de l'année 2020" octroyé par le prestigieux magazine anglais The Banker, du groupe The Financial Times.

The Banker a salué à travers cette distinction les réalisations de la banque au cours de l'année 2019, avec la signature de plusieurs partenariats visant à renforcer les relations commerciales entre l'Afrique et l'Asie, et la réalisation de projets de développement publics et privés dans les pays où le Groupe est implanté, se félicite Attijariwafa bank dans un communiqué.

Le magazine britannique de référence a souligné également le leadership de Attijariwafa bank qui a été un acteur proactif dans la gestion de la crise sanitaire et économique, en mettant en place plusieurs mesures visant à accompagner ses clients impactés par la pandémie, dont le report des échéances de crédit, et en continuant à développer des projets de transformation digitale et à améliorer ses solutions numériques en faveur de ses clients. Chaque année, le magazine décerne de manière indépendante le prix "Bank of the Year" aux banques qui affichent la meilleure performance générale dans leurs pays.