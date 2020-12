Cote d'Ivoire: Affaire Yodé et Siro/Noël Dourey - "Il faut faire un distingo entre l'exercice de son ART et son activisme politique".

Dans une soirée Zouglou, le 29 Novembre 2020, au maquis l'Internat de Yopougon Niangon, l'artiste Siro a tenu des propos jugés diffamants et incitatifs à la haine par le procureur de la République, qui a donc décidé de les entendre.

Après un procès, le 4 décembre, les artistes Yodé et Siro ont été condamnés à un an de prison avec sursis et 5 millions F CFA d'amende chacun.

Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence (Cape), par la voix de son président Noël Dourey, a donné sa position sur cette affaire à travers un communiqué qui nous est parvenu le 6 décembre.

Pour le Cape, « l'artiste, comme tout acteur de la société, doit faire un distingo entre l'exercice de son art et son activisme politique. Certes la satire sociale est une rhétorique usuelle dans l'univers artistique ou l'art, mais calomnier ou défier une institution ou des autorités, a un caractère outrageant, dépasse les lignes rouges et est donc susceptible de poursuites judiciaires ».

Sans remettre en cause le talent artistique de Yodé et Siro, le Cape estime que dans cette affaire, « ce dont il est question, c'est le caractère insidieux et volontairement outrageant de l'artiste, qui défie de manière publique, un des garants de l'institution judiciaire de notre pays. Et les conséquences de certains propos sont de nature à influer sur le climat social, et à exacerber les conflits interethnique. Il s'agit ici, de l'accusation publique ciblée contre le procureur de la République, nommément cité Mr Adou Richard. Ces accusations portent sur des faits supposés, par celui-ci, de mener une justice partisane et d'être inactif sur certains actes jugés répréhensibles, sans que Yodé et Siro n'apportent le moindre début de preuves », a présenté le Cape qui, par ailleurs, remercie le procureur de la République Adou Richard, pour avoir fait preuve de grandeur d'esprit de conciliation et de pardon, pour l'issue prompte et heureuse de cette affaire.

« Face à la réalité du monde artistique sinistré par la piraterie et aggravé par la pandémie de la Covid-19, le Cape vient humblement auprès du procureur de la République, implorer la clémence de l'autorité judiciaire de revoir, dans la mesure du possible, l'effacement total de l'amende infligée à Yodé et Siro et la requalification de leur délai d'observation. Nous invitons par la même occasion tous les artistes et créateurs, en cette période post-électorale fragile, à mener des actions dans le sens de la cohésion sociale, et en appelons à leur sens de responsabilité. Le Cape, compte porter des réflexions élargies sur un code de déontologie de l'artiste à cet effet », a conclu Noël Dourey, président du Cape.