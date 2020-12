Maroc: La Fédération des chambres d'agriculture salue l'intervention des FAR pour la sécurisation du poste-frontière d'El Guergarat

El Guerguarat — La Fédération des chambres d'agriculture, en visite dimanche au poste-frontière El Guerguarat, a salué la sage intervention des Forces armées royales pour la sécurisation de ce passage frontalier.

Dans un communiqué, les membres de la Fédération des chambres d'agriculture ont salué l'initiative prise par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), pour assurer la libre circulation des biens et des personnes.

Les présidents des chambres d'agriculture "condamnent fermement les provocations inacceptables des milices du +polisario+ à El Guerguarat", note le communiqué rappelant que de tels actes "ont obstrué le trafic civil et commercial dans cette région".

A cette occasion, les membres de la Fédération ont réitéré leur attachement indéfectible à l'intégrité territoriale du Royaume, tout en exprimant leur soutien total et inconditionnel à la cause nationale, sous la sage conduite de SM le Roi, garant de l'unité et de la stabilité du Royaume.