Burkina Faso: CAF - Salitas arrache une qualification pour le tour suivant

Les Académiciens de Salitas se sont qualifiés, le samedi 5 décembre 2020 pour le deuxième tour de la Coupe de la Confédération CAF, en battant (2-1) au stade du 4-Août de Ouagadougou, la joueuse formation d'Ashanti Gold SC d'Obuasi du Ghana. Le Sénégalais de Salitas, Olivier Stéphane Boissy, a été le principal artisan de cette qualification grâce à son doublé.

Salitas FC a surmonté les difficultés du match aller (0-0) pour aller chercher à domicile, le 5 décembre, son ticket qualificatif pour le 1er tour de la compétition, alors que l'entame de la rencontre ne présageait pas un tel résultat pour les poulains de Ladji Coulibaly. Ashanti Gold du Ghana a attaqué haut d'entrée et a poussé Salitas à la faute dès les premiers instants. Cette situation a perturbé un tant soit peu la défense des Colombes de Ouaga 2000 qui a beaucoup tergiversé. L'attaquant ghanéen Hans Kwofie s'est retrouvé seul face au gardien Rabin Sanon.

Heureusement pour Salitas que le joueur a mal maîtrisé le cuir (1re minute). Salitas a mis du temps à entrer dans son match et les Ghanéens ont pris le dessus dans tous les compartiments du jeu comme au match aller. Ils obtiennent un coup franc que Maccarty Appiah tire sur la barre transversale (4e mn). Les Académiciens reprennent du poil de la bête après cet orage. Elias Dianda effectue un festival de dribble pour servir Boissy Olivier qui reprend imparablement de la tête pour ouvrir le score (12e).

Les Ghanéens répliquent. Yaw Annor sert une nouvelle fois un caviar à Markagyekum qui se mélange les pieds et manque sa volée (24e mn). La rencontre se stabilise mais avec une légère domination des Burkinabè. Avec deux attaquants en pointe (Omar Kaboré et Boissy Olivier) contrairement au match aller, Salitas a perturbé les plans de marquage de son adversaire.

Omar Kaboré prend de vitesse le latéral d'Obuasi et déborde côté gauche pour déposer le ballon sur la tête de Boissy pour son doublé (45e) de la soirée. Mais Salitas n'aura pas le temps de savourer son deuxième but qu'Ashanti Gold a réduit la marque dans les arrêts de jeu par David Sandan Abagna (45+2). Celui-ci a profité d'une sortie hasardeuse du gardien burkinabè pour redonner espoir à son équipe.

Du retour des vestiaires, les Ghanéens reviennent gonflés à bloc. Maccarty Appiah teste le gardien burkinabè d'une lourde frappe que celui-ci va chercher dans la lucarne (49e). Dans la foulée, Eric Esso marque mais un de ses coéquipiers est signalé hors-jeu (50e). Les Burkinabè en profitent pour contre-attaquer.

Olivier Boissy reprend un centre venu du gauche, mais le ballon ricoche sur la main d'un défenseur ghanéen dans les 18m sans que l'arbitre nigérian ne bronche (63e). L'équipe ghanéenne a imprimé une grosse pression dans les 15 dernières minutes sans pouvoir marquer ce but qui allait les qualifier pour le tour suivant.

« Nous sommes des Burkinabè et c'est la patrie ou la mort »

L'on se rappelle la saison dernière que c'est à cette même étape de la compétition que ESAE FC du Bénin avait éliminé Salitas aux tirs au but sur sa propre pelouse. L'équipe du colonel Yac a sans doute tiré les enseignements de cette contreperformance pour réussir à franchir ce handicap. « Un pas avait déjà été franchi à Obuasi lors du match aller. L'objectif est donc atteint aujourd'hui. On s'est parlé dans les vestiaires. Nous sommes des Burkinabè et c'est la patrie ou la mort.

On avait dit qu'on allait jouer à l'offensive, marquer, fermer et jeter la clé », s'est exprimé l'entraîneur adjoint de Salitas, Ambass Ouédraogo. Les joueurs clés qui avaient manqué le rendez-vous n'ont pas pu jouer ce match retour. A ce sujet, coach Ambass mentionne que l'équipe a un effectif de 30 joueurs. «On a remplacé les absents par des jeunes qui avaient envie de jouer au foot », a-t-il précisé.

Le double buteur Olivier Boissi s'en est réjoui après la qualification de son équipe. « Je suis fier de moi et de mes amis. On s'est vraiment battus. Ashanti Gold a bien joué et nous avons eu du mal à les contenir. Mais avec le travail effectué avec les coachs, cela a marché, notamment avec le jeu de positionnement », a-t-il dit.

Le passeur décisif Omar Kaboré s'est dit également heureux, expliquant que les Ghanéens sont bien entrés dans le match en attaquant haut. Il fallait, selon lui, que lui et ses coéquipiers procèdent par des contres. « On a douté à un moment donné mais on s'est parlé dans les vestiaires pour recadrer certaines choses », a-t-il déclaré. Après cette qualification, Salitas croisera au tour prochain le club soudanais de Al Alamal Atbara, les 22 ou 23 décembre prochain.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Fiche technique

Préliminaires retour de la coupe de la Confédération CAF

Samedi 5 décembre 2020 au stade du 4- Août de Ouagadougou

Pelouse : Assez bonne

Temps : doux

Spectateurs : huis-clos

Arbitres : Abubakar Abdullahi, assisté de Efosa Igudia et de Abdoulmajeed Olaidé (Nigeria)

Avertissements : Rachid Coulibaly (35e), Olivier Boissy (75e) pour Salitas FC, Abdul Bashiru (46e) pour Ashanti Gold SC

Expulsions : Néant

Buts : Olivier Stéphane Boissy (12e et 45e) pour Salitas FC, David Sandan (45e +2) pour Ashanti Gold SC

Salitas FC : Rabin Sanon-Daniel Ouédraogo, Hermann Nikiéma (cap), Polo Narthey, Michel Aouba-Rachid Couilibaly, Kalifa Nikiéma, Hassami Traoré (puis Sidiki Traoré, 88e), Elias Dianda-Stéphane Olivier Boissy (puis Michel Batiébo, 83e), Omar Kaboré. Entraîneur : Ladji Coulibaly

Ashanti Gold SC : Mohammed Baillou-Kwadwo Amoako, Kwamé Moses, Richard Osei Agyemang, Abdul Bashiru (puis Roland Amouzou, 64e)-Maccarty Appiah, Eric Esso (puis Amos Kofi N'Kruma, 86e), David Sandan Abagna-Hans Kwofie (cap), Markagyekum, Yaw Annor (puis Amos Addai, 72e). Entraîneur : Milovan Cirkovic