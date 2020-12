Cote d'Ivoire: Alépé - Des équipements médicaux offerts aux structures sanitaires

Des équipements médicaux composés entre autre de lits électriques, matelas médicaux, fauteuils et chaises roulants et de matériels de bureau d'un montant d'environ 12 millions de F Cfa, ont été offerts à l'hôpital général d'Alépé et aux centres de santé d'Allosso, Kossandji et Danguira.

La cérémonie de remise s'est déroulée le 3 décembre 2020 dans la cour de l'hôpital général d'Alépé.

C'est un don de Me N'cho Christophe, Notaire et par ailleurs, premier adjoint au maire de la commune. Il dira que cette cérémonie a un caractère particulier parce qu'il s'agit de sauver des vies et renforcer des acquis dans le domaine de la santé. " Il est vrai que plusieurs initiatives sont prises par l'Etat, le conseil régional et la mairie pour faire face aux besoins sanitaires dans le département mais force est de reconnaitre que beaucoup reste à faire", a-t-il expliqué avant de promettre un autre don pour le bloc opératoire de l'hôpital général dans les prochains jours.

Gonéty Tia Prospère, directeur de l'hôpital général d'Alépé a, au nom des structures récipiendaires, exprimé sa gratitude au donateur et a par ailleurs invité les autres cadres du département à lui emboiter le pas. Il a saisi cette occasion pour solliciter un local approprié pour le prélèvement de sang car, l'anémie infantile fait partie des principales causes de consultations chez les Tout-petits.

Nanou Benjamin, préfet du département a particulièrement salué ce geste de N'cho Christophe car, son action intègre la vision et la politique sanitaire du président de la république Alassane Ouattara.

Au cours de cette même cérémonie, N'cho Christophe a également remis un chèque d'un montant de 100 mille et autre de plus de 600 mille respectivement à une handicapée physique et au centre sanitaire des Sœurs Dorothée pour les soutenir. Le maire de la commune Ossin Yapi Simplice, était aussi présent.