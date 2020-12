Congo-Kinshasa: CAF - Maniema Union quitte la compétition au tour préliminaire arme à la main

Il n'a toujours pas été facile d'aller s'imposer au match retour à l'extérieur du pays après avoir été battu au match aller à domicile. Et bien, Maniema Union l'a bien démontré en allant battre à son tour la formation de Bloemfontein Celtic, le samedi 5 décembre, au Seisa Ramabodu Stadium, à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Battu à l'aller (0-2), à Kindu, les Unionistes sont allés réaliser le même exploit, battant les Sud-africain aussi par le même score de (2-0), avant de céder difficilement aux tirs au but (3-2). Le coach Douala Lopembe et ses poulains quittent donc la compétition arme à la main.

Partis avec un moral de combat, les Kambelembele ont entamé le match en trombe, jusqu'à ouvrir le score à la 37ème minute par B. Amongo. Un but qui est intervenu au bon moment, soit quelques minutes avant la pause. Les Sud-africains n'ont rien compris, et les Congolais sont allés se reposer avec beaucoup de confiance dans l'esprit de venir faire encore mieux au retour des vestiaires. C'est ainsi que dès la reprise, L. Yelemaya (48ème) s'illustre pour le deuxième but. Tout est à refaire pour les locaux qui ne parviendront pas parce que dominés sur leur propre terrain par les Congolais, visiblement incarnés par l'esprit de vengeance.

Les dernières minutes seront intéressantes pour Maniema Union et dangereuses pour Bloemfontein qui n'a eu la vie sauve que grâce à son gardien de but. Et, l'arbitre sifflera la fin du match avec une égalité parfaite entre les deux équipes. Il fallait donc recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but pour les départager. Ici, Maniema Union qui n'a pas démérité, va finalement céder 2-3. Et l'aventure s'arrête là.

Le représentera congolais regrette sa défaite inattendue au match aller, où il a encaissé deux buts de manière un peu curieuse respectivement, à la 6ème et 8ème minutes. Maniema Union alors leader au championnat national avec des victoires par ci et là, avait attristé tout le monde par cette défaite faisant dire à une certaine opinion : « Maniema Union nous a menti». Mais, avec cette remontada au match retour, la formation congolaise démontre qu'il avait réellement sa place dans cette Coupe de la Confédération africaine.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que c'est la quatrième fois que Maniema Union participe à cette compétition après 2008, 2018 et 2019.

En 2008, rappelle-t-on, Maniema Union était éliminé au premier tour par les Astres de Douala du Cameroun (0-0/0-2), après avoir éliminé à son tour Akonangui FC de la Guinée au tour préliminaire (3-0/0-0). En 2018, il a été également éliminé au premier tour par USM d'Algérie (2-2/1-1) après avoir éliminé à son tour AS Manga Sport du Gabon au tour préliminaire (1-1/1-0).

Ce n'est qu'en 2019 qu'il a été éliminé au tour préliminaire par AS Pélican du Gabon aux tirs au but (1-1/1-1) et cette saison 2020 aussi aux tirs au but (0-2/2-0). Maniema Union rentre au pays pour se concentrer sur la Linafoot.

Dcmp en attente...

Si Maniema Union est éliminée, la RDC n'a pas encore dit son dernier mot parce que DC Motema Pembe n'a pas encore entamé la compétition. Exempté du tour préliminaire, Dcmp entre en lice très bientôt et sera opposé au vainqueur du match Etoile du Congo de Congo Brazzaville et FC Bravos d'Angola.

Dcmp qui se comporte tant bien que mal au championnat national avec 13 points en 10 sorties, devra sortir tous ses griefs d'ici là pour faire face à cette compétition.