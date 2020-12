Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Le Bureau Mabunda convoque une plénière aujourd'hui

Ce lundi est une journée de tous les enjeux et dangers. Car, le Rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, Célestin Musao Kalombo a annoncé l'organisation d'une séance plénière prévue pour ce lundi 7 décembre 2020, dans la salle du Congrès du palais du peuple.

Un seul point à l'ordre du jour : l'examen et l'adoption du rapport de la commission suivi et évaluation sur les auditions des directeurs généraux de la SNEL et de la REGIDESO.

Cette séance plénière va intervenir deux jours après que certains Députés nationaux aient déposé auprès du Secrétaire général de l'Assemblée nationale, les pétitions visant la déchéance du Bureau Mabunda. Pendant ce temps-là, le Député national du PPRD, François Nzekuye, a laissé entendre que la plupart de Députés nationaux ont renouvelé leur soutien au Bureau Mabunda.

Ce dernier a signifié que les pétitionnaires ont procédé aux actes graves et condamnables ci-après :"agressions physiques contre certains députés nationaux présents ; enlèvement vers une destination inconnue et séquestration du Secrétaire Général de l'administration de l'Assemblée nationale ; violation du siège de l'Assemblée nationale et destruction du Bureau du courrier du Rapporteur adjoint pour le contraindre à accuser réception des différentes pétitions ", note le Rapporteur Célestin Musao.