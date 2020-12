Maroc: Stade de Reims - Yunis Abdelhamid prêt à se battre pour le maintien

Le Stade de Reims est dans le dur. Yunis Abdelhamid, le capitaine de l'équipe le sait très bien. Mais, l'international marocain ne compte pas lâcher prise dans cette période difficile.

17ème de Ligue 1 après 13 journées, le Stade de Reims reste sur quatre matchs sans la moindre victoire. Ce samedi, les Champenois n'ont pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face à l'OGC Nice.

Au micro de Canal+ à la fin du match, Abdelhamid reste positif. Conscient de la situation actuelle, le Lion de l'Atlas invite ses coéquipiers à devenir de véritables guerriers dans les prochaines journées.

« C'est une déception. On est entré dans le match pour gagner, on voulait vraiment prendre les 3 points aujourd'hui. Même si les intentions étaient là, il y a eu beaucoup trop de déchet technique offensivement donc c'était compliqué de se créer des occasions. Donc on va se contenter de ce point pour avancer et faire tourner le compteur. C'est urgent depuis quelques matchs déjà, on le sait, il faut être prêt pour jouer le maintien, tous les points sont importants. On était sur une mauvaise dynamique avec deux défaites, il fallait en sortir, c'est ce qu'on a fait à moitié en prenant un point », a-t-il déclaré.