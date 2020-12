Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Le maire Armand Béouindé prend le pouls des chantiers

Le maire de Ouagadougou, Pierre Armand Béouindé, a visité les chantiers de réhabilitation et d'extension de la gare Ouagarinter et les travaux d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des voiries de la ville, le vendredi 4 décembre 2020.

Conformément à leur programme de supervision, les responsables de la commune ont pris le pouls de l'évolution des chantiers de la ville de Ouagadougou. Il s'agit des ouvrages de réhabilitation et d'extension de la gare Ouagarinter et d'aménagement, de bitumage et d'assainissement des voiries. La visite des sites s'est déroulée, le vendredi 4 décembre 2020 à Ouagadougou.

Selon le maire, Pierre Armand Béouindé, l'objectif est de s'assurer du déroulement des travaux supplémentaires. « Il était nécessaire que nous passions constater l'état d'avancement de ces travaux complémentaires », a-t-il déclaré.

Exprimant sa satisfaction au regard de la progression des travaux de réhabilitation de la gare routière de la capitale burkinabè, M. Béouindé a informé que l'ouvrage sera fonctionnel dès la fin du premier trimestre de l'année 2021.

Pour le Directeur général de l'Agence municipale des grands travaux (DG-AMGT), Djibril Togognini, le but de ces travaux supplémentaires vise à conforter la gare routière. Il s'agit de l'infirmerie, des toilettes, de la sécurisation des espaces, de l'aménagement de la mosquée et de la jonction entre la gare et la rue «coura-coura ».

Les visiteurs ont mis le cap sur l'arrondissement n°11 notamment sur le site de relocalisation du marché de bétail jouxtant la gare routière et l'aire de stationnement. Sur les lieux, ils ont constaté un « grand retard » d'exécution dans l'une des voiries prioritaires en 2×2, longue de plus de dix kilomètres.

Qu'à cela ne tienne, l'édile de la capitale a reconnu les difficultés auxquelles était confronté le groupement d'entreprise CGE-SOFIANI, attributaire du marché depuis le 24 juin 2019 et notifié le 10 juillet de la même année. Il s'agit, entre autres, des démarches juridiques pour le déplacement des personnes affectées par le projet d'aménagement selon le chef de mission de contrôle de CGE-SEFIANI, Patrick Kaboré.

Etant donné que des objectifs ont été fixés pour finaliser les travaux, Armand Béouindé a annoncé qu'un nouveau planning, en collaboration avec l'entreprise sera élaboré. Toute chose qui pourrait, a-t-il noté, faciliter l'aboutissement des travaux dans un bref délai, à la satisfaction des populations et des bailleurs de fonds. Et d'ajouter que la responsabilité administrative est aussi engagée.

Et Patrick Kaboré de rappeler que le taux d'exécution globale est de 50% pourtant le délai de réception est expiré en juillet dernier. « A ce jour, tout est rentré dans l'ordre, il s'agira de dédommager de façon numéraire ces personnes touchées par le déguerpissement », a-t-il souligné tout en indiquant que les plaintes des riverains sont relatives aux travaux de caniveaux qui les empêchent de rejoindre leur concession. De l'avis du président- directeur dudit groupe, Seydou Tiendrébéogo, son entreprise est prête à commencer le bitumage après cette visite en renforçant le personnel et le matériel.