Burkina Faso: Hommage au professeur Joseph Ki-Zerbo - Une statue de « l'immortalité » à l'enseignant-chercheur

La communauté universitaire a inauguré la statue du Pr Joseph-Ki-Zerbo, le vendredi 4 décembre 2020, dans l'enceinte de l'université de Ouagadougou qui porte son nom.

Après le baptême de l'université de Ouagadougou en son nom, le 23 décembre 2015, un autre hommage vient d'être rendu au Pr Joseph-Ki-Zerbo. En effet, une statue de « l'illustre » enseignant-chercheur a été inaugurée, le vendredi 4 décembre 2020, dans l'enceinte de ladite université. C'est la communauté universitaire qui a organisé cette cérémonie d'« immortalisation » qui a regroupé des membres du gouvernement, des sommités du monde universitaire, des parents et des amis du « célèbre » historien.

Selon le président de l'université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, Pr Rabiou Cissé, les écrits du Pr Joseph-Ki-Zerbo ont « inondé » le monde et permis à de milliers de « graines » de germer à jamais. « Auteur prolifique, Pr Joseph-Ki-Zerbo a laissé à la jeune génération, un répertoire inestimable de publications. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer sans l'ombre d'un doute que le Pr Joseph Ki-Zerbo est un immortel », a-t-il soutenu.

Pour lui, il a su éveiller les esprits et influencer de multiples orientations professionnelles. A entendre Pr Rabiou Cissé, le Pr Joseph Ki-Zerbo a consacré sa vie à promulguer ses « précieux » enseignements en matière de développement, entre autres, l'application d'une démarche et d'une méthodologie en rupture avec les pensées occidentales inspirées des institutions de Bretton Woods.

« Une immense bibliothèque »

M. Cissé a ajouté qu'outre cet hommage rendu à l'homme, d'autres actions seront posées afin de marquer son œuvre et honorer sa mémoire pour toujours. « La générosité intellectuelle dont il a fait preuve constitue une immense bibliothèque avec de multiples publications auxquelles s'abreuve tout esprit en quête de lumière », a-t-il déclaré. Quant à la fille aînée du Pr Joseph Ki-Zerbo, Françoise Ki-Zerbo, elle a indiqué que sa famille a posé deux actes pour remplir son devoir de solidarité avec la communauté scientifique du continent africain.

Il s'agit, a-t-elle évoqué, de la formalisation et le soutien au développement d'études africaines et l'appui à la réalisation de deux thèses de doctorat. « La famille Ki-Zerbo a tenu à donner suite à la publication de ses huit livres posthumes et des mélanges qui lui ont été offerts sous la coordination du Pr Fernand Sanou et du Pr Alain Joseph Sissao sous le titre : Développement endogène de l'Afrique et mondialisation. Une relecture de la pensée du Pr Joseph Ki-Zerbo publiée en décembre 2016 », a précisé Françoise Ki-Zerbo.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Pr Alkassoum Maïga, a remercié la communauté universitaire pour les efforts consentis. Il a, en sus, indiqué que l'enseignant-chercheur n'est pas seulement un historien mais fait partie de la grande famille de tous ceux qui ont donné leur engagement dans la production de connaissances capables de porter haut le développement africain.

A son avis, Pr Ki-Zerbo se reconnaît également en ceux qui ont allié l'action à la réflexion pour un meilleur changement. Le représentant de la génération Joseph-Ki-Zerbo, Parfait Maré, a rappelé qu'une lutte a été menée pour la reconnaissance de l'œuvre « monumentale » de Joseph Ki-Zerbo.

La génération a entrepris, a-t-il ajouté, des démarches pour le baptême de l'université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou avec la conviction qu'un jour l'érudit africain sera encore plus distingué pour ses œuvres. « Aujourd'hui, la jeunesse africaine est fière et se réjouit de la réhabilitation du sage africain Joseph Ki-Zerbo », s'est convaincu Parfait Maré. Pr Joseph Ki- Zerbo est né le 21 juin 1922 et a tiré sa révérence le 4 décembre 2006. L'historien a franchi les frontières de sa discipline et de son pays et dédié sa vie au lien entre l'histoire et le développement de l'Afrique, « berceau de l'humanité ».