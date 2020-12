Sénégal: Une progression de 5,5% du secteur secondaire enregistrée au 3ème trimestre 2020

Au troisième trimestre 2020, le secteur secondaire a plus bénéficié de l'impact positif de la levée des restrictions liées à la pandémie Covid-19. Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information dans sa note de conjoncture, l'activité a progressé de 5,5% en variation trimestrielle, principalement soutenue par les extractives (+24,5%), la production agro-alimentaire (+1,8%), le « travail du caoutchouc et du plastique » (+21,4%) et la fabrication de matériels de transport (+102,9%).

En revanche, la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-4,8%), la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-54,5%) et le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-20,4%) se sont contractés sur la période.

Sur une base annuelle, renseigne la Dpee, une hausse de 3,2% de l'activité est notée dans le secondaire, au troisième trimestre 2020. En cumul sur les neuf premiers mois de 2020, une performance de 0,9% du secondaire est relevée, essentiellement portée par l'« égrenage de coton et fabrication de textile» (+30,7%), la construction (+7,5%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+7,1%), la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (+43,1%) et la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+5,8%).

Cette évolution a été, toutefois, atténuée par la fabrication de produits agro-alimentaires (-3,0%), les activités extractives (-7,6%), la fabrication de matériels de transport(-34,6%), la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (-16,6%) et le « sciage et rabotage de bois » (-30,8%).