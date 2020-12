Cote d'Ivoire: Prime Covid-19 - Des agents de santé oubliés menacent

Le comité national des agents de santé de Côte d'Ivoire (CNASCI) se dit très colère contre les autorités sanitaires ivoiriennes et l'Etat de Côte d'Ivoire, face à ce qu'il a qualifié de « discrimination et d'injustice » faites à leur égard dans la distribution de prime Covid-19 aux agents de santé, en première ligne dans la lutte contre cette pandémie.

Au cours d'une conférence de presse animée à cet effet, le président du CNASCI, N'guessan Guillaume, médecin et inspecteur du travail, a fait savoir que « les agents de santé médecins et exerçant dans les autres ministères et institutions avons été désagréablement surpris d'être omis depuis le début du payement de cette prime jusqu'à ce jour ».

Et de préciser que « les premiers confinements et la prise en charge des patients se faisait à l'INJS. Les agents de Santé relevant de cet institut relevant du ministère des Sports n'ont reçu aucune prime, idem pour les agents de Santé du ministère de la Salubrité qui ont participé à la désinfection de la ville d'Abidjan. Les agents de Santé du ministère de l'Education nationale ont, quant à eux, été sollicités pour le redéploiement des élèves et enseignants ».

Pour dire que « tous les ministères ont donc œuvré pour le recul de cette pandémie dont l'Etat se satisfait des résultats ». Et de révéler que dans le cadre de cette bataille, « Certains de nos camarades ont été contaminés par la maladie du Covid-19. Ce qui prouve que la prime est liée au risque et non au ministère auquel il appartient. En clair, un agent de santé est un agent de santé » a dit le président du CNASCI.

Selon le porte-parole, Dr Tra Richard, « Tous les courriers émis depuis le 06 Aout jusqu'à ce jour sont restés sans suite ». Il indique que le CNAS-CI tiendra un congrès, à l'issue duquel une conduite à tenir sera donnée pour exiger que leur soit versée leur prime comme à tous les autres agents de santé.