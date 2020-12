Madagascar: Sensibilisation sur le cancer du sein

Le cancer du sein représente la troisième maladie principale cause de mortalité. Une opération de dépistage a été effectuée en marge de la sensibilisation de cette maladie.

De nombreuses personnes ont répondu présentes à l'opération de dépistage et de mobilisation contre le cancer du sein au niveau du Parvis, hier. Cette opération est initiée par l'association des femmes journalistes en collaboration avec la CUA, sous le thème de « Retour à la vie sportive: Rodobe ». La matinée a été animée par la présence d'un stand de dépistage du cancer du sein, avec conseils et orientations des experts mais aussi avec des des animations sportives. Le cancer est parmi les trois maladies principales causes de mortalité.

Pour Madagascar, près de vingt-trois mille cinq cent nouveaux cas ont été détectés. Seulement 1/10 ont été dépistés et arrivent au niveau des centres spécialisés. Sur les divers cancers existants, 50% sont des cancers gynécologiques, à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Les malades du cancer du sein représentent les 66% et le cancer du col de l'utérus pour les pourcentages restants.

« Nous encourageons toujours le dépistage précoce pour toutes les femmes de 25 à 59 ans », explique le Docteur Vincent Rakotoson, directeur de la Direction Nationale des Maladies Non Transmissibles (DNMNT). L'autopalpation mammaire est essentielle.

Signes

« Chaque femme doit procéder à l'auto palpation mammaire pour détecter la présence des nodules, qui sont des signes avant-coureur d'un cancer. Si c'est le cas, la personne doit immédiatement approcher un médecin. La mammographie est effectuée dans ce cas », explique Docteur Kristianah Ranaivoson, Interne Qualifiant au niveau du service oncologie HJRA. Le traitement est facile lorsque la maladie est détectée à temps.

« La maladie peut être guérie et ce en fonction de la détection précoce. On pourrait opter par exemple pour le traitement curatif dans ce cas», ajoute Docteur Ranaivoson. Parmi les mesures préventives contre le cancer, l'exercice physique et sportif de 15 minutes minimum par jour. « Nous constatons que du fait de la technologie, les activités physiques sont de moins en moins pratiquées. Alors que c'est vraiment nécessaire. Il faut également un repas équilibré et l'arrêt de l'usage nocif d e l'al cool », indique le Docteur Vincent Rakotoson.