Madagascar: Nosy Be - Des Indiens arrêtés avec de l'or

De l'or pesant trois kilos et six cent grammes a été saisi par la police, à l'aéroport de Nosy Be, samedi. Six Indiens et un Malgache ont été enquêtés.

Ratée. Une exportation illicite de trois kilos et six cent grammes d'or a été démasquée par la police de l'air et des frontières (PAF), samedi vers 15h30, à l'aéroport de Nosy Be. Six Indiens et leur chauffeur interprète malgache y sont impliqués. Ils se trouvent en garde-à-vue pour être enquêtés et traduits au parquet.

À en croire aux renseignements glanés, la police a tenu à l'œil ces ressortissants étrangers depuis un certain temps. Ce samedi, trois d'entre eux devraient prendre un vol à destination de Dubaï. Ils ont apporté trois ordinateurs portables dont le poids trop lourd a éveillé la suspicion des policiers à l'enregistremen t. Ces derniers ont rapidement procédé à une fouille au cours de laquelle ils ont découvert dans les batteries des appareils métaux jaunes.

Cet après-midi-là, les trois autres Indiens ont débarqué avec un vol d'Ethiopian Airlines. Ils avaient également chacun un ordinateur du même type que ceux qui viennent d'être saisis. Les leurs contenaient d'outils servant à envelopper et cacher l'or, selon les explications du commissaire Benoit Jean Claude, chef de la PAF. Leurs téléphones et passeports ont été confisqués.

Bien rôdé

L'interrogatoire sommaire a permis d'identifier la complicité de tous les suspects dans cette affaire. C'est un groupe de trafiquants bien rôdé qui a donc été dénoyauté. Le Malgache, quant à lui, s'occupait de leur départ avec la marchandise et surtout de leur accueil quand ils reviennent pour en prendre de nouveau. La police poursuit ses investigations pour connaître la véritable origine de ces trois kilos et six cent grammes d'or.

Les contrebandiers seront transférés, cette semaine, au ministère public qui les fixera sur leur sort. Le contrôle et la vigilance sont désormais redoublés aux aéroports internationaux de Madagascar où des mafias ne manquent pas d'imagination pour tenter de passer de leur contrebande. Pas plus tard que le vendredi 20 novembre, quinze kilos d'or ont été interceptés à Ivato. Ils auraient été expédiés également à Dubaï via un volcargo de Turkish Airlines. « Ils ont directement été remis à la banque centrale. L'émissaire arrêté n'a pas cité ses complices. Il se trouve actuellement placé sous mandat de dépôt », raconte une source à l'administration douanière.