Madagascar: Serie de mesures

Blocage de prix. L'État est passé à l'action pour juguler la hausse illimitée du prix du riz.

Le Premier ministre a convoqué les représentants des importateurs et des grossistes du riz pour leur annoncer que le prix du riz doit baisser et que le prix plafond du kilo ne doit pas dépasser 1925 ariary. Les importateurs et les grossistes n'avaient pas le choix. C'était plus qu'un ordre. C'est à prendre ou à laisser. Soit ils continuent à importer et vendre à ce prix, soit ils changent de métier.

L'initiative du Premier ministre a été saluée par la population dont la majorité ne mangent plus du riz qu'une fois par jour avec une quantité réduite. Seulement c'est un retour en arrière et une atteinte au principe du libre marché et de la loi de l'offre et de la demande. L'État s'est désengagé de tout ce qui est fixation des prix il y a 24 ans sous la pression des bailleurs de fonds.

Reste à espérer des résultats probants de ces mesures surtout en cette période de fête. Mais il est peu probable que les détaillants, principales cibles du blocage de prix, consentent à vendre à perte leurs produits. Un fois de plus, on ne va pas au fond du problème, on prend des solutions superficielles.

Tant qu'à faire, le Premier ministre n'a qu'à en faire autant avec les pétroliers et avec les banquiers. Pourquoi n'avait-il pas imposé le même diktat aux pétroliers l'année dernière lors des négociations sur la baisse des prix des carburants? Les pétroliers n'avaient consenti qu'une baisse insignifiante de 100 ariary. Même si le prix n'a pas bougé depuis, il reste extrêmement cher par rapport au pouvoir d'achat des Malgaches et constitue un paramètre d'inflation générale. Le Premier ministre peut aujourd'hui reconvoquer les pétroliers et leur imposer un prix plafond. Ce n'est certes pas la même dimension, le même gabarit d'interlocuteurs mais un chef ne doit pas avoir froid aux yeux.

Il en va de même du cours des devises. Comme le ressasse un candidat malheureux à la présidentielle et grand économiste, pourquoi ne pas fixer par décret la parité de l'ariary par rapport aux devises étrangères et supprimer de surcroît le marché interbancaire des devises? Finalement c'est loin d'être une divagation comme les milieux avertis ont tendance à considérer cette proposition indécente. Quand on veut, on peut. Il suffit d'oser prendre une seriz de blocage de prix et on fêtera Noël au balcon.