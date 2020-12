Gabon: Élections FEGABAB - Quelle place pour la femme ?

L'élection à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball est un évènement très attendu par l'ensemble des amoureux de cette discipline. Les deux candidats, deux anciens basketteurs, ont déjà constitué leurs bureaux, mais dans la répartition des places, les femmes sont encore loin du compte.

La course à la tête de la FEGABAB est lancée, et les deux seuls candidats retenus pour cette élection ont mis en place leurs équipes de campagne. Des équipes constituées à majorité d'hommes, et des places à responsabilité limitée pour les femmes. A l'heure de la décennie de la femme, déclarée par le président de la République en 2015, l'on remarque que dans le Sport, il y a encore des efforts à fournir.

En effet, le candidat Tim Remanda a ouvert la porte à une seule femme dans son bureau dénommé "Face". Anne Marie N'to occupe le poste de trésorière générale adjointe au sein de l'équipe Remanda. Tout le contraire de son adversaire Willy Conrad Asseko qui avec neuf personnes au poste, trois femmes font parties de la liste. De plus, elles occupent des postes stratégiques.

Sandra Nzame Essia et Hermine Lafleur Wora auront la lourdes missions de gérer le Secrétariat général de la Fédération. Elles sont respectivement secrétaire général, et secrétaire général adjointe. Sandra Nzame Essia est par ailleurs arbitre internationale et commissaire pour le compte de la FIBA Afrique. Et la troisième, Rachel Benzeng, membre de rang 1, est présidente du prestigieux Conseil Basketball féminin Afrique Centrale.

Le basketball féminin étant un des dossiers les plus importants de leur campagne, les deux candidats doivent pouvoir placer les femmes à des postes hautement stratégiques dans la mesure où, celle qui gère le Championnat Scolaire et Universitaire est une femme. Géraldine Yema Robert, qui représente pour les deux adversaires une plaque tournante pour la relance du basket féminin.

Au moment où certaines institutions du pays sont gérées par la gente féminine, certains dossiers de la FEGABAB passeraient plus facilement lors des auditions. Une stratégie qui doit faire réfléchir encore les candidats à cette élection, mais Willy Asseko semble avoir compris ce point.