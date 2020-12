Gabon: Les étudiants gabonais traumatisés à Tunis par des hommes armés

Huit étudiants gabonais en Tunisie ont été inquiétés par des hommes en arme le 04 décembre dernier. Une dizaine de policiers ont inopinément débarqué dans l'appartement occupé par les jeunes étudiants gabonais et ont tout ou presque saccagé sur leur passage , emportant de l'argent, téléphone et autres objets. Les étudiants victimes expliquent que les motifs de cette perquisitions musclée n'ont pas explicités. L'ambassadeur du Gabon près la Tunisie, Son Excellence Emily Kakala Ngoussi, aux dires des témoignages, a été informé de la situation et la suite est attendue en ce début de semaine.

C'est une scène que n'oublieront jamais les huit étudiants gabonais de Tunis. Ils ont vu leur appartement saccagé par des hommes en arme qui seraient des policiers. Selon les témoignages d'une des victimes ,les individus sont rentrés armes en mains et ont agi comme s'ils étaient à la recherche des criminels. "Après avoir défoncé brutalement la porte, ils nous ont pointé les armes, nous demandant de nous coucher à même le sol. Sans rien dire d'autre, ils nous disaient l'argent ! L'argent où est l'argent où est l'argent" confie Jordan.

Cette victime témoin de la scène digne d'un film d'action explique que ces individus ont fouillé tout l'appartement. « Ils se sont mis à fouiller toutes les pièces de l'appartement. Ils ont emporté certains de nos disques durs, et des ordinateurs. Nous ne comprenons rien », nous fait-il savoir.

Après la fouille ayant duré 30 minutes, Jordan et ses compatriotes disent avoir perdu plusieurs objets : « l'un de mes compatriotes a perdu 90 dirham et l'autre près de 250 dirham. Nous avons également perdu les disques durs » poursuit-il.

Les jeunes étudiants disent avoir saisi immédiatement l'Ambassadeur du Gabon près la Tunisie Son Excellence Emily Kakala Ngoussi . Pour plus de sécurité, les étudiants disent avoir passé les deux nuits du 4, 5 et 6 décembre au sein de l'Ambassade. Les autorités gabonaises et tunisiennes saisies, la suite de la situation est attendue en ce début de semaine.