Gabon: Média - Abdellah Sbihi et Ali Radjoumba sur la voie d'un partenariat gagnant-gagnant

SEM Abdellah Sbihi Ambassadeur du Royaume du Maroc a effectué le 5 décembre courant, accompagné du Directeur général de Gabon Télévision Ali Radjoumba une visite des locaux de la chaîne audiovisuelle publique Gabonaise à Libreville. Une visite assortie d'une séance de travail qui s'inscrit dans le cadre des contacts et des échanges permanents que le diplomate marocain entreprend régulièrement avec les différentes autorités gabonaises.

Ces échanges ont été suivis d'une visite guidée dans les différents services de la chaîne. De cette visite il en résulte une volonté bilatérale de promouvoir les échanges dans le domaine de l'audiovisuel vu les liens séculaires, forts et denses existants entre les 2 pays et entre les deux chefs d'Etat Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Ali Bongo Ondimba à travers la diffusion de reportages réguliers dans les chaînes audiovisuelles des deux pays avec également des partenariats entre les chaînes de télévision marocaines et gabonaises.

Dans cette optique l'Ambassadeur du Maroc a rassuré le Directeur général de Gabon télévision de sa disponibilité à faciliter et accompagner ces partenariats pour renforcer davantage les liens qui existent entre le Maroc et le Gabon notamment en soutenant les médias gabonais à travers l'organisation de formation au profit des journalistes exerçant au Gabon. Et enfin, il a invité les journalistes de la chaîne à effectuer un reportage sur le Maroc pour mieux faire connaître aux citoyens gabonais la destination Maroc.