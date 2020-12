Gabon: France - Deux jeunes gabonais ont célébré leur mariage malgré la Covid-19

Comme bon nombre de couples en France, certains ont vu leur mariage repoussé et ont dû adapter leur cérémonie en fonction des mesures sanitaires. Deux jeunes gabonais, Rivel et Cynthia, ont fini par se dire oui à la Mairie de Fleury-Mérogis en région parisienne, en petit comité, et ont décalé la « vraie » fête à plus tard.

« Nous avons enfin pu réaliser le plus beau jour de notre vie et se dire oui », se réjouit Rivel.

Pour le jeune couple, ce jour est le fruit d'un an ou plus de préparatifs. Ils ont dû s'adapter à la dernière minute pour maintenir leur cérémonie à la Mairie de Fleury-Mérogis et à l'église de Sarcelles, toujours en région parisienne.

Rivel et Cynthia ont choisi Ecclésiaste 4 :12 (Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement), pour témoigner et manifester leur amour devant Dieu et devant les hommes et très loin des frontières gabonaises.

S'il fallait retenir quelque chose de ce mariage de Rivel et Cynthia, c'est que même avec un virus circulant dans le monde entier, l'amour triomphe toujours.