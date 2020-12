Ile Maurice: Mort suspecte de Soopramanien Kistnen - Des indices «oubliés» par la police

La police a pris 40 minutes pour ratisser les lieux où le cadavre de Soopramanien Kistnen a été trouvé. Elle n'a rien vu. Il suffisait pourtant d'ouvrir les yeux. Ce que nous avons fait.

À qui est ce véhicule ? Après les mystérieux 4 x 4 blanc et conducteur dénommé Ravi, nous voilà devant une énigmatique voiture de couleur rouge. Elle pré- occupe d'autant plus que la police, qui a fait des recherches pour des indices sur le site où a été retrouvé le corps de Soopramanien Kistnen, le lendemain et en plein jour, n'a rien vu. Pourtant, un proche du défunt, qui a joué au détective à la place de nos «limiers» de la police, a découvert des traces d'une voiture rouge.

Cette trouvaille a été faite le surlendemain même de la découverte du corps. Il nous avait montré ces traces, en a pris des photos et a conservé des morceaux de la tôle tombés dans le champ.

Accompagnés de ce proche de Kistnen dans le champ de cannes à Telfair, Moka, nous avons remarqué nous aussi ce qu'il reste de ces traces. Nous avons également noté une tentative de les faire disparaître. Elles se trouvaient sur un gros rocher, à quelques centimètres du chemin. Le rocher ne pouvait être vu, car caché sous les cannes qui étaient encore debout.

D'après ce que nous avons vu, la voiture aurait, selon toutes probabilités, tenté de pénétrer dans le champ de cannes, juste devant le lieu où le corps a été retrouvé. Ce qui a éveillé les soupçons de ce proche, c'est la fraîcheur des marques. Mais aussi le fait que si une voiture qui passait sur le chemin voulait faire une manœuvre, elle aurait pu le faire quelques mètres plus loin où se trouve un sentier latéral. Si la voiture est donc entrée directement dans le champ, c'était manifestement pour y déposer quelque chose. Et pourquoi pas le corps de Soopramanien Kistnen ?

Nous étions en possession de ces indices depuis plusieurs jours et si nous n'en avons pas fait état jusque-là, c'était pour qu'il n'y ait pas de tentative de faire disparaître les preuves et pour que la personne concernée ne disparaisse pas non plus de la circulation. Nous le faisons aujourd'hui en raison du démarrage de l'enquête judiciaire.

Le leading counsel de l'équipe d'avocats qui soutient la famille Kistnen, Me Rama Valayden, en parlera probablement ce lundi 7 décembre lors de la deuxième audience en cour de Moka. Si les soupçons sur l'identité du propriétaire de cette mystérieuse voiture rouge sont confirmés, il est fort à parier que cela causera de grands chamboulements à tous les niveaux.

Gants et pièces de téléphone portable ignorés par la police

Le représentant du Scene of Crime Office (SOCO) avait affirmé sous serment, vendredi, lors de la première audience de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen, qu'elle n'a rien récupéré lorsqu'elle a procédé aux constats sur le lieu de découverte du cadavre. Le policier avait précisé que les recherches d'indices étaient conduites par plusieurs membres du SOCO, de la Major Crime Investigation Team (MCIT) et des chiens renifleurs.

Hier, au moins 12 membres de la famille du défunt et un de nos journalistes ont passé le site au peigne fin, sous la houlette et avec l'aide de Me Rama Valayden. Entre autres, des gants, des pièces d'un portable des mêmes marque et modèle qu'utilisait Soopramanien Kistnen ont été retrouvés sur ou tout près du site où son corps sans vie gisait. D'autres indices tout aussi intéressants que troublants ont été récupérés et conservés dans un sac. Le tout sera remis par Me Rama Valayden à la cour, aujourd'hui.

Des questions se posent sur le rôle de la police dans cette affaire. Est-ce le manque d'efficacité, de la négligence ou alors une tentative de cover-up ? Selon certaines informations, au moins un enquêteur dans cette affaire aurait avoué avoir subi des pressions pour cacher la vérité. Et ce sont les mêmes questions qui surgissent concernant les médecins légistes impliqués dans cette enquête. Ou plutôt absence d'enquête.

Pravind Jugnauth esquive les questions...

Depuis que l'affaire Kistnen a éclaté, Yogida Sawmynaden, ministre du Commerce, se trouve en mauvaise posture. Ainsi, il se fait discret. Ce qui n'est pas le cas du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Cependant, samedi, à deux fonctions auxquelles il assistait, il n'a pas souhaité répondre à nos questions sur son ministre. Idem hier, dimanche 6 décembre, quand il nous a fait un «Namasté» avant d'entrer dans sa voiture. En ne pipant mot sur cette affaire, protège-t-il son colistier... ?

En attendant, les interrogations concernant l'histoire de constituency clerk et l'allocation de Rs 15 000 à l'épouse de Soopramanien Kistnen, que cette dernière nie avoir touché, fusent. De plus, elle avance que toutes les procédures ont été faites à son insu.

Omerta

«L'express» parlait de l'omerta qui semble s'être installée parmi des amis proches de la victime. Hier, nous avons pu en voir d'autres exemples. Au moins deux de ces amis ne veulent pas aider la famille Kistnen alors qu'ils savent bien que la police a complètement négligé la vérité et ils l'ont même dit aux proches du défunt. Les autorités exercent-elles des pressions ? Selon Me Rama Valayden, tout est possible mais, dit-il, «contrairement à l'Europe, par exemple, où un témoin n'hésitera jamais avant d'aider à résoudre un cas d'homicide, à Maurice, les gens sont réticents à le faire». Par manque de civisme ou de sympathie ? En tout cas, le jeu de la police dans l'affaire Kistnen n'est pas pour encourager les témoins à se manifester. Et cela, même s'il y a récompense, comme le réclame l'avocat.