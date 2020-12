Madagascar: Holijaona Raboana - Installation d'une zone d'émergence industrielle à Tana

Premier Responsable de la réalisation du projet GasyCar Automotive au sein de la Direction Générale en charge des Projets Présidentiels, il révèle la situation actuelle de ce projet. Interview exclusive.

Le projet GasyCar a été lancé à la veille de la fête de l'indépendance, où en est-on à l'heure actuelle ?

« A l'heure actuelle, nous sommes dans la phase de réalisation du projet. Les premiers modèles de démonstration sont déjà arrivés dans la Capitale et seront lancés très bientôt. Effectivement, une unité d'assemblage de voitures et de motos sera implantée en face de l'usine Pharmalagasy à Tanjombato. Le chantier va démarrer dès ce mois de décembre et l'usine sera opérationnelle d'ici quatre à cinq mois ».

GasyCar présentera quels types de modèles de voiture dans cette unité de montage ?

« Il y aura deux sortes de modèle : celui qui sera vendu à Madagascar, plus adapté au pouvoir d'achat des Malagasy avec un rapport qualité-prix abordable, et un autre modèle SUV lequel sera destiné à la fois à l'exportation mais aussi sur le marché local. Les pièces et l'usine d'assemblage de ces modèles sont déjà embarquées et arriveront au pays très bientôt ».

Ces modèles existent-ils déjà sur le marché international ?

« La plupart de nos modèles sont destinés exclusivement à GasyCar. Ces modèles n'existent ni en Afrique ni en Europe, ni aux Etats-Unis. Ce sont des tout-nouveaux modèles de voiture qui sont, pour l'instant, disponibles uniquement sur le marché chinois. Mais pas à l'international. Les modèles choisis par GasyCar sont de qualité respectant les normes et le standard européens, de la technologie allemande et japonaise ».

Quel sera l'impact du projet GasyCar sur l'économie Malagasy ?

« Il y aura certainement plusieurs impacts sur l'économie nationale. Tout d'abord, ce projet permet d'offrir à la jeunesse Malagasy l'opportunité de travailler dans un secteur innovant car il s'agit d'un projet en expansion, créateur d'emplois. Nous allons développer non seulement des assemblages de plusieurs modèles mais aussi d'autres produits « automotives », comme les tracteurs, les camions, les engins et puis, bien-entendu, les voitures. Mais le plus important c'est que lorsqu'on exporte les produits transformés « made in Madagascar », assemblés à Madagascar, on s'attend tout naturellement à ce qu'il y ait un impact significatif sur la monnaie locale. En effet, l'Ariary va pouvoir être stabilisé et même amélioré par rapport à l'Euro ou au Dollar. Cela pourra donc améliorer le pouvoir d'achat de tout un chacun.

Quelles perspectives pour l'industrialisation à Madagascar ?

« Vous savez, l'industrialisation figure parmi les axes prioritaires de la vision IEM et est inscrite dans le Velirano n°7. Comme l'a annoncé le Président Andry Rajoelina, l'industrie pharmaceutique « Pharmalagasy » sera la locomotive de l'industrialisation de Madagascar. En effet, plusieurs industries vont être installées au cours de ce mandat à travers le Plan Emergence Madagascar. Cette initiative peut partir des petites unités de transformation de produits locaux au niveau des régions que le Ministère de l'Industrie est en train de lancer avec le programme « One district, one factory ». Mais cela peut partir aussi des zones d'investissement industrielles au niveau des chefs-lieux de province qui vont devenir des zones d'émergence industrielles, d'exportation de produits transformés. Donc, il y aura à peu près 3 à 4 usines dans chaque région et ici, quand on parle de GasyCar Automotive, une zone d'émergence industrielle sera mise en place aux environs d'Antananarivo, à 30km de la Capitale plus précisément. Cette zone s'étend sur une superficie de 200 à 300 ha pour la première phase, dans laquelle seront installées des usines de fabrication technologique et manufacturière. Ces produits dont, entre autres, les automotives, les appareils électroménagers et électroniques, seront destinés à l'exportation, et une partie sur le marché local. Ce grand chantier va démarrer dès le début de l'année prochaine.