Madagascar: RSE - BGFI Madagascar appuie le Centre Aïna Enfance et Avenir

Apporter des appuis aux centres qui militent pour l'éducation des enfants fait partie des actions de RSE de BGFI Madagascar

Le Centre Aïna Enfance et Avenir vise,ont entre autres objectifs de réinventer la vie de ces enfants démunis en les aidant à se construire un avenir et en prenant en charge leurs mères adolescentes.

Appuyer les bonnes initiatives pour l'éducation des enfants fait partie des actions pour la responsabilité sociétale de BGFI Bank Madagascar. Elle vient encore de le démontrer samedi dernier à travers l'appui qu'elle a apporté au Centre Aïna Enfance et Avenir à Malaza Ampitatafika.

BGFI Day

En effet comme chaque année, à travers la journée BGFI Day, la Direction Générale et l'ensemble du personnel de la banque choisissent une association ou un organisme à appuyer. Pour la sixième édition de cette action de RSE la BGFI a choisi d'apporter son appui au Centre Aïna Enfance et Avenir en lui faisant don d'un lot de PPN, notamment du riz, du savon, de l'huile, du sucre, des boîtes de lait pour nourrisson, des compléments alimentaires, des fournitures scolaires, ainsi que des tabliers et gilets de travail pour le personnel du centre. Une activité bien ciblée puisque le Centre Aïna Enfance et Avenir fait partie de ces associations qui militent pour le soutien et l'éducation des plus démunis.

Créé en 2008 par 2 enseignantes et humanitaires réunionnaises Nataly Charbonnier et Isabelle Boursier, le Centre qui a également d'autres antennes à Antanandrano, Isotry et Laniera, prend et s'occupe en tout de 300 personnes, mères célibataires et orphelins en les hébergeant et en assurant leur éducation. Le Centre travaille avec le ministère de la Population.

Trois domaines

Pour l'orphelinat de Malaza Ampitatafika qui est à la fois un centre de formation et une crèche scolaire, il y a actuellement 37 pensionnaires dont des jeunes mamans célibataires et des orphelins. Aïna, Enfance et Avenir ne vise qu'un seul objectif : réinventer la vie de ces enfants démunis en les aidant à se construire un avenir et en prenant en charge leurs mères adolescentes. Pour l'atteindre, l'association agit au quotidien dans trois domaines : la mise en place de structures adaptées aux besoins des enfants, l'amélioration de la vie quotidienne des enfants et l'aide à la scolarisation. « Ce genre d'initiative cadre bien dans notre responsabilité sociétale d'entreprise », a expliqué le Directeur Général Adjoint de BGFI Madagascar Allogho Hermann. Le DGA et les membres du personnel de BGFI qui ont fait le déplacement à Malaza Ampitatafika ont également aidé à repeindre les murs et l'aire de jeu du centre. Une action qui a, en tout cas, fait le bonheur de ces jeunes pensionnaires qui, en guise de remerciement,ont offert à leurs hôtes une prestation artistique donnant à la manifestation un air de... noël.