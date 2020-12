Madagascar: Aire Protégée Menabe Antimena - Des forêts de palissandre détruites pour la culture de maïs

La forêt de palissandres, détruite pour la culture de maïs.

Plus d'une dizaine d'hectares de forêts ont été incendiés dans l'enceinte du parc Menabe Antimena. Un opérateur économique local, en la personne de Ravaoarisoa Merline Josée, tire ainsi la sonnette d'alarme en raison de la recrudescence de la déforestation dans cette Aire Protégée. « De nombreuses plantes endémiques et des espèces faunistiques tels que les lémuriens répertoriées au sein de cette Aire Protégée, sont ainsi partie en fumée, sans oublier les bois précieux comme le palissandre. La partie des forêts touchée par les feux se trouve principalement à Beronono, Ankilizato et à Morafeno, qui sont un peu éloignés de la Route Nationale No 34. Il en est de même sur la partie de l'Allée des Baobabs, sur l'axe RN 8 menant vers Belo sur Tsiribihina », a-t-elle raconté.

En outre, elle a dénoncé que des groupes d'individus pratiquent la culture de maïs sur la surface incendiée, dont des forêts de palissandre. « Ils partent et reviennent sur place après quatre mois et demi pour la récolte. Mais ils n'y cultivent plus. Ils changent tout simplement de parcelle en continuant la culture sur brûlis, et ainsi de suite. D'après les informations fournies par la population locale, ce sont des migrants en provenance de la partie Sud de la Grande île, qui détruisent la forêt de Menabe Antimena, en vue de fuir le Kere. Certains ménages locaux y contribuent », a-t-elle poursuivi. Comme solution, cette défenseuse de l'environnement veut promouvoir la vulgarisation de la préservation de l'environnement étant donné que nos espèces endémiques comme les baobabs et les lémuriens permettront d'attirer les touristes. « Cela constitue une source de revenus durables », a-t-elle conclu.