Madagascar: Education dans l'Atsimo-Andrefana - Les cantines scolaires motivent l'assiduité dans les EPP

Un plat de riz et de légumineuses à la cantine pour les enfants de l'EPP Sakabera, CISCO Toliara I.

Pas de cantine, moins d'élèves assidus. Le constat est quasiment le même dans la majorité des écoles primaires publiques (EPP) dans la région Atsimo-Andrefana, mais aussi ailleurs. A l'inverse, quand la cantine scolaire est opérationnelle, les élèves sont beaucoup plus nombreux à être présents à l'école.

Le repas pris à la cantine est le seul repas nourrissant et équilibré de la journée pour la majorité des enfants. C'est aussi le cas à l'EPP Sakabera, dans la circonscription scolaire de Toliara I. Faute de pouvoir manger à leur faim au foyer, les enfants vont en classe le ventre vide, ou alors quelques cuillerées de manioc comme seule nourriture, parfois une fois par jour seulement. La situation n'est pas sans conséquences sur la participation et les performances scolaires des élèves. Ici, la cantine représente quasiment le salut pour les élèves.

L'appui financier du PAM permet à cette école de distribuer un repas par jour d'école aux enfants. Leur motivation s'en retrouve renforcée, tandis que pour les parents, la seule existence de la cantine est une raison suffisante pour envoyer leurs enfants à l'école. Gérée avec l'implication de l'association des parents d'élèves, la cantine ne doit pas dépenser 175 ariary par élève par jour pour l'achat des produits nécessaires pour les repas. Dans l'assiette des enfants pourtant, du riz et des légumineuses en quantité suffisante pour rassasier les enfants et leur apporter vitamines, protéines et autres nutriments nécessaires à la croissance.

CRAN. Avec la crise sanitaire, la fermeture de l'école - et donc celle de la cantine - a eu des répercussions directes sur les élèves, dont l'état nutritionnel s'est dégradé, parallèlement à leurs performances scolaires. Pour les élèves de 7e , le taux de redoublement était de 60% (avec un taux de réussite de 40% au CEPE 2020). Sur l'ensemble des sections, de la classe de 11e à celle de 7e, nombreux sont ceux qui ont décroché et sont perdus de vue. Avec la reprise de l'école, les enfants bénéficient de cours de remise à niveau (CRAN). Des kits CRAN, remis par l'UNICEF facilitent le travail des enfants et des enseignants.

Ces derniers vont jusqu'à aller chercher les enfants un par un dans leurs quartiers pour assister à ces cours de remise à niveau. Du 14 octobre au 14 novembre 2020, 150 enfants de l'EPP Sakabera ont bénéficié des CRAN, au terme desquels ils ont été évalués afin de réinsérer les élèves dans les classes correspondantes à leur niveau. La majorité d'entre eux ont retrouvé leur niveau initial.