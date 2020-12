Madagascar: Slam national onze - Toamasina remporte la victoire

Slameuse de Toamasina, Aurélie Louise est au sommet de son art.

Plus de six grandes villes de Madagascar ont été qualifiées lors de la finale qui s'est déroulée à L'IFM Analakely. Les lauréats de Mahajanga, Antananarivo, Toamasina et Toliara sont les équipes qui se sont succédé sur scène pour séduire le cœur des jurys. Après la délibération des membres des jurys, le trophée a été attribué à l'équipe de Toamasina tandis que Aurélie Louise est la championne nationale pour cette onzième édition.

Comme tout le mouvement littéraire contemporain, le slam se singularise par une réelle diversité. Cette discipline démontre non seulement la richesse culturelle et artistique mais elle permet de saisir les attentes et les inquiétudes d'une jeunesse dynamique et mobilisée. Le slam vise avant tout à amuser, à détendre. Les artistes mènent adroitement le sérieux et l'ironie. Les slameurs savent souvent manier les mots car par leurs descriptions, ils savent « décortiquer les choses » pour les présenter sous un aspect tout à fait inhabituel qui éveille la conscience des auditeurs. Corruption, environnement, amour sont les messages dominants des poètes urbains qui ont participé à la finale.