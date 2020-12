Madagascar: Football - Huit équipes disputeront le « Trophée Orange »

Un tournoi « Trophée Orange » sera organisé comme prélude de la saison d'Orange Pro League avant son ouverture le 9 janvier 2021. Huit grandes équipes y seront en lice.

En guise d'avant-goût, l'association des Clubs de Football Elites de Madagascar (CFEM) organisera du 12 au 23 décembre 2020 un tournoi de pré-saison. Cela se déroulera du 12 au 23 décembre dans deux sites : au Stadium Barikadimy à Toamasina et au Stade Rabemananjara à Mahajanga. Huit équipes ayant déjà participé à la dernière saison d'Orange Pro League y seront en lice. Les organisateurs les ont privilégiés, afin qu'ils puissent se familiariser de nouveau avec les pelouses après la crise sanitaire liée à la Covid-19. « La CFEM, avec l'appui de son premier sponsor Orange Madagascar ainsi que des autres partenaires, a proposé aux clubs à travers ce tournoi Trophée Orange, une opportunité de se préparer et d'évaluer les effectifs avant le coup d'envoi de la prochaine saison, et ce après 9 mois d'interruption d'activités », peut-on lire du communiqué de la CFEM. Il s'agit aussi d'une succession de matchs de préparation en vue du début de la nouvelle saison de la première division prévue le 9 janvier 2021. Par ailleurs, ce sera une occasion pour les joueurs de se familiariser avec le ballon officiel de la prochaine saison, notamment celui portant la marque Errea, qui sera utilisé durant le tournoi.

Les huit clubs se répartissent en deux groupes. Le groupe A est composé de Tia Kitra, Cosfa, Ajesaia et 3FB Toliara. Ces quatre équipes évolueront au Barikadimy Stadium de Toamasina. Les quatre clubs du groupe B sont Fosa Juniors FC, Elgeco Plus, AS Adema et FCA Ilakaka. Ils joueront, quant à eux, à Mahajanga.

La CFEM a précisé dans son communiqué qu'il n'existe aucune corrélation entre la participation au Trophée Orange et l'obtention de la Licence des clubs, critère primordial pour évoluer dans le championnat Elite de football à Madagascar à partir de l'année prochaine. « En effet, la Fédération Malagasy de Football (FMF) n'a pas encore proclamé jusqu'à ce jour les résultats des demandes de Licence des clubs. Nous sommes ainsi en attente de cette proclamation ainsi que de la fin de la D2 pour définitivement identifier les clubs qui participeront à l'Orange Pro League 2020/2021 ».

Le calendrier des matchs :

Groupe A

- samedi 12 décembre

13h : Ajesaia vs 3FB Toliara

15h : Tia Kitra vs Cosfa

- mercredi 16 décembre

13h : 3FB Toliara vs Cosfa

15h : Tia Kitra vs Ajesaia

- dimanche 20 décembre

13h : 3FB Toliara vs Tia Kitra

15h : Cosfa vs Ajesaia

- mercredi 23 décembre

13h : 1er du groupe A vs 2ème du groupe A

Groupe B

- dimanche 13 décembre

13h : FCA Ilakaka vs AS Adema

15h : Fosa Juniors vs Elgeco Plus

- jeudi 17 décembre

13h : FCA Ilakaka vs Fosa Juniors

15h : AS Adema vs Elgeco Plus

- dimanche 20 décembre

13h : Elgeco Plus vs FCA Ilakaka

15h : Fosa Juniors vs AS Adema

- mercredi 23 décembre

13h : 1er du groupe B vs 2ème du groupe B