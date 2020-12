Madagascar: Ambondrona - Le groupe lance sa collection de parfums

Le groupe Ambondrona a créé sa collection de parfums et le lancement de ce produit a été associé à un concert inédit, vendredi dernier, à la City Ivandry. Chaque parfum a son histoire, racontée à travers ses chansons.

Le groupe a décidé de baptiser les parfums par des titres de chansons. La première collection comporte 6 titres dont quatre parfums pour femme : 7 Andro, Tontolo faharoa, Tena Fitia, Eny sa Tsia. Et deux parfums pour homme : Antso et Eo foana. Selon le responsable de la communication du ketrika.com, c'est un produit 100% malagasy, en collaboration avec des chercheurs malagasy. Pour le moment la vente se fera en ligne, mais la sortie officielle de la collection dans le marché local sera le 10 décembre.

Les fans d'Ambondrona ont eu l'occasion de savourer la présentation du parfum et les chaudes et belles retrouvailles entre eux. Oui, des retrouvailles, en petits comités, comme l'exigent les mesures sanitaires, mais à guichets fermés. La fête était tout aussi fabuleuse, tout en étant plus intime. Les fans, dont la plupart sont des jeunes femmes, reprennent en chœur les morceaux qu'entonne la bande à Kix.

Avec une touche de nostalgie, Ambondrona reprend ses plus belles ballades comme «Fito Andro », « Naleonao », « Ampy ahy », et enfin des extraits du nouvel album « Ho soa hatrany » comme ny « lalanao atao » et « aza ela any ». Après La City Ivandry, Ambondrona sera à l'Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely, les 11 décembre à 19h et 13 décembre à 16h. Il y aura deux concerts gratuits à Santillo Anosizato, les 18 et 19 décembre. Après ces shows, le groupe à Beranto comptera de sillonner les autres grandes villes du pays.