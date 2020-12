Madagascar: Santé de la mère et de l'enfant - Les sages femmes d'Analamanga et de Betsiboka formées

Les professionnels de santé et sages femmes qui ont suivi la formation offerte par l'UNICEF, le ministère de la Santé, et LDS Charity ont reçu un certificat de fin de formation le vendredi 4 décembre 2020. (crédit photo : Princy)

Sur initiative de l'UNICEF, du ministère de la Santé Publique, et du LDS Charity, 30 sages femmes issues des CSB I et CSB II des régions Analamanga et de Betsiboka ont suivi une formation visant à renforcer leurs compétences à l'hôtel Ibis Ivandry du lundi 30 novembre 2020 au samedi 4 décembre 2020. La formation a été assurée par neuf formateurs qui ont montré aux sages-femmes malgaches les techniques pour sauver la vie de la mère et de l'enfant en cas de complication lors de l'accouchement.

Etant donné que la crise sanitaire mondiale ne permet pas encore le va-et-vient entre les pays, les échanges se sont faits par appel vidéo, mais avec des équipements de pointe tels des mannequins pour imiter la condition réelle. Notons que le partenaire technique et financier de cette formation est l'UNICEF.

Réduire le taux de mortalité maternelle. « A Madagascar, le taux de mortalité maternelle surtout par rapport à l'hémorragie du post-partum est encore assez élevé. Par contre, il y a l'amélioration du taux de mortalité infantile à la naissance ces derniers temps », nous a expliqué le Dr Andrianarisoa, représentante du ministère de la Santé publique. Elle a également précisé que la principale cause des décès d'enfants à la naissance est l'asphyxie. « C'est d'ailleurs pourquoi nous avons lancé cette formation, afin d'améliorer les compétences des sages femmes des coins reculés d'Analamanga et de Betsiboka.

Avec les techniques transmises durant la semaine, ces professionnels de santé seront plus à même de gérer les complications à la naissance », a-t- elle expliqué concernant la raison d'être de la formation. Enfin, cette formation comprenait deux volets : théorique et pratique. Et elle va se poursuivre pour les autres régions même si les dates ne sont pas encore connues.