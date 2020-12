Madagascar: Musique - D-Lain offre du Zouk-love à ses « convaincus »

Ce chanteur n'arrête pas d'impressionner ses « convaincus »

« Tamana » est le titre de la nouvelle chanson de D-Lain. Aux sonorités Zouk-love, les paroles du chanteur touchent le cœur des sentimentaux. Le public a été habitué à le voir chanter et danser dans un style un peu soul ou soft, mais dans « Tamana » , il prouve qu'il sait swinguer sur d'autres mélodies. Dans le clip, l'artiste a égrené de douces notes et fait balancer languissamment son corps avec une ravissante femme au bord de la plage.

Bénéficiant tous d'une solide formation musicale et d'expériences artistiques variées et complémentaires, il offre une bonne musique à ses inconditionnels afin que ceux-ci puissent danser lors des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Outre sa voix mélodieuse et authentique, D-Lain transporte ses fans dans un monde paisible. En effet, son répertoire comprend les plus belles chansons jamais enregistrées et les plus touchantes mélodies.