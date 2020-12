Madagascar: Diary Nofy - Lancement de la version audio du livre

Diary nofy sera bientôt un livre audio.

Samedi dernier, l'équipe solide a marqué le coup en lançant la version audio de Diary Nofy et en signant une convention avec l'un de leurs principaux partenaires, la Fondation Axian. Avec les discours d'Isabelle Salabert, Directrice Exécutive de la Fondation AXIAN, Valéry Ramaherison, Président de Teach For Madagascar, et les ambassadeurs culturels: Claudia Pichler, Geoffrey Gaspard, Marie Christina Kolo, suivis de la performance d'enfants et de jeunes talentueux de zara aina share life qui ont adapté une histoire de Diary Nofy en une représentation théâtrale, Eusèbe Jaojoby a également chanté la chanson thème de Diary Nofy et le groupe Ragasy qui a écrit et interprété des chansons pour chaque histoire du livre.

La célébration était à son comble. La cérémonie était une occasion pour annoncer officiellement que l'objectif de collecte de fonds et d'imprimer 25 000 livres a été atteint. L'impression aura lieu prochainement. La campagne de financement, qui a débuté en Décembre 2019 via diverses plateformes allant des sites de financement participatif, des précommandes à la vente de marchandises, a impliqué des personnes de différents milieux sociaux et nationalités, ainsi que des entreprises, des associations et des institutions gouvernementales.

« Nous sommes très reconnaissants de leur générosité et de leur confiance en notre projet. Nos livres, et bientôt les livres audio, sont toujours disponibles dans les librairies pour tous ceux qui veulent soutenir notre prochain voyage! Avec nos partenaires, ambassadeurs et bénévoles, nous sommes prêts à passer à la prochaine étape du voyage: distribuer le livre et le livre audio à utiliser côte à côte comme un apprentissage pour améliorer l'alphabétisation des enfants malgaches à travers Madagascar », a expliqué l'un des promoteurs.