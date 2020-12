Madagascar: Riz import - Révisé à la baisse suite aux contrôles sur le marché

Le prix du riz import doit être à 1 900Ar/kg, selon le MICA.

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) renforce le contrôle des prix des produits de première nécessité, notamment le riz, sur le marché, et ce, en collaboration avec les responsables des marchés et les communes concernées. Samedi dernier, une descente a eu lieu dans les marchés de Namontana et d'Anosibe. Et les commerçants ont révisé à la baisse les prix du riz suite à ces contrôles des agents du ministère.

Parlant du riz import, « nous avons étudié la structure de prix avec toutes les parties prenantes. A cet effet, le prix du kilo devra s'afficher à 1 900 Ar. En outre, près de 100 000 tonnes de riz importé seront attendues jusqu'à la fin de l'année. L'objectif consiste à assurer la stabilité des prix de cette denrée alimentaire, et ce, au profit des consommateurs, surtout en cette période de fêtes de fin d'année », a déclaré le ministre de tutelle, Lantosoa Rakotomalala.

Retard de la saison de pluie. Par ailleurs, les contrôles des prix, de rétention de stock de tous les produits de première nécessité se poursuivent la semaine prochaine, et ce, dans toutes les régions de l'île. Il en est de même pour les produits périmés mis en vente sur les marchés. Les responsables des marchés et communaux contribuent à cette vérification des prix du riz affichés sur les marchés afin d'éviter toute forme de spéculation. Et parlant de la variété de riz local, « les paysans n'écoulent pas encore leurs stocks sur le marché en raison du retard de la saison de pluie qui marque le début de la prochaine campagne culturale. En effet, les recettes issues de leur vente serviront à financer cette campagne. Mais ces stocks serviront à faire baisser également les prix du riz de variété locale », a-t-elle évoqué tout en soulignant qu'il n'y aura pas de pénurie de riz.