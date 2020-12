Madagascar: Autonomie Universitaire - Engagement de toutes les parties prenantes

L'assemblée nationale malgache a proposé une loi portant sur l'autonomie universitaire. Une loi qui entendrait renforcer ladite autonomie dans le but de garantir la paix sociale dans le pays.

C'est une grande première à Madagascar, ministre, présidents des universités, chefs d'établissements, bureau national et bureaux des sections du syndicat des enseignant-chercheurs et chercheurs-enseignant de l'enseignement supérieur se sont réunis pour discuter d'une loi portant sur l'autonomie universitaire ». Ce sont les propos d'un enseignant-chercheur malgache suite à une visioconférence organisée dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vendredi dernier. Initiée par la ministre Elia Béatrice Assoumacou, la réunion (en présentielle et en visioconférence), qui a duré presque huit heures, a réuni les acteurs clés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur un sujet d'une importance capitale, « l'autonomie universitaire ».

En effet, l'évènement intervient suite à une proposition de loi émanant de la Chambre basse. La journée du vendredi a donc consisté en des échanges et discussions sur les tenants et aboutissants de la proposition de loi en question. Articles par articles (25 au total) ont donc fait l'objet des recommandations et discussions de la part des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Outre la position du gouvernement, l'évènement était surtout une opportunité pour le ministère de tutelle de recueillir les avis des acteurs concernés sur le sujet.

Concerté. L'enjeu de la proposition de loi pourrait, par exemple, faire référence à l'autonomie pédagogique des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherches scientifiques. Une question primordiale étant donné que lesdits établissements sont tenus de garantir les conditions devant permettre la réflexion et la création intellectuelle. L'autonomie pédagogique et scientifique pourrait également tendre vers un renforcement du respect de la franchise universitaire.

Par ailleurs, l'autonomie universitaire peut se référer à une autonomie financière et administrative. Des principes chers au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que la proposition de loi voudrait renforcer. Et à quoi les acteurs de ce monde ont donné leurs avis.