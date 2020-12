Madagascar: Après la trêve du week-end, retour à une nouvelle semaine de galère

C'est un week-end plus calme que prévu que les habitants de la capitale ont pu passer. Les usagers de la jirama n'ont pas été dérangés par les délestages et les coupures d'eau et les consommateurs ont trouvé du riz importé à des prix plus raisonnables.

Cette trêve était la bienvenue après cette semaine particulièrement mouvementée. Mais le retour à un quotidien moins souriant est déjà annoncé par les dirigeants de la société d'État. Les effacements d'électricité vont reprendre avec la reprise d'activité des unités industrielles et avec elle, le retour de la galère habituelle.

Ce week-end de trêve était la bienvenue et il a été annoncé par la jirama après le calvaire enduré par les consommateurs durant la semaine dernière. La communication faite était habile car elle expliquait les raisons de toutes ces coupures d'électricité avant de parler d' un retour à une situation plus calme dans les réseaux sociaux pendant ces deux jours. Mais ce n'est qu'une pause dans les délestages car le problème de la centrale d'Andekaleka reste entier. Le déclenchement de pluies artificielles est encore hypothétique comme l'ont montré les difficultés de la semaine dernière.

On ne peut pas se rabattre sur les centrales thermiques qui ne peuvent assurer qu'une partie de la consommation des usagers. Ces derniers vont donc devoir encore supporter les multiples désagréments dus au manque d' électricité. Certains commerçants ont eu de véritables crises de désespoir quand ils ont vu leurs aliments se détériorer après une rupture de la chaîne du froid dans leurs congélateurs.

Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, aucun recours n'étant possible pour un éventuel dédommagement. C'est donc une nouvelle semaine de galère qui attend les usagers. Ils doivent prendre leur mal en patience. Les coupures d 'électricité et d'eau peuvent arriver à n'importe quel moment de la journée. En prime viendront les plus plates excuses de la jirama.